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Kaynak: Haber Merkezi

AHBAP Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan kurucu üye Emrah Gödeliner’in savcılık ifadesi, yüz milyonlarca liralık bir para trafiğini ortaya çıkardı.

TÜM SUÇU HALUK LEVENT'E YÜKLEDİ

Etkin pişmanlıktan yararlanmayı kabul etmeyen iş adamı, hesaplarındaki devasa hareketliliğin tek sorumlusunun Haluk Levent olduğunu iddia etti. Banka hesaplarının kendisinden habersiz şekilde Levent adına kullanıldığını öne süren Gödeliner, borç transferlerinden coin yatırımlarına kadar uzanan mali profiliyle ilgili hiçbir suçlamayı kabul etmedi.

'HESAPLARIMI HALUK LEVENT KULLANDI'

Derneğin banka hesaplarında hiçbir zaman yetkisinin bulunmadığını ve bu hesapları kendisinin kullanmadığını iddia eden Gödeliner, kendi hesaplarını Haluk Levent'in kullandığını, hesabındaki yoğun hareketliliğin bu yüzden olduğunu öne sürdü.

Gödeliner, "Mali profilimin çok yüksek olmasının sebebi, hesaplarımın Haluk Levent isimli şahıs adına kullanılmasından dolayıdır. Bu paralar Haluk Levent adına hesabıma girip çıkmıştır. Paraların kaynağını ve nerelerde kullanıldığını bilmemekteyim" dedi.

630 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Gödeliner ifadesinde, dosyada ismi geçen farklı isimlerle gerçekleşen ve toplamda 630 milyon lirayı bulan transferlerin detayları nı da aktardı.

Gödeliner, Zafer Yay ile yapılan yaklaşık 375 milyon liralık ve Ece Güner ile yapılan 47 milyon liralık para geçişlerinin tamamen Haluk Levent ile olan borç-alacak ilişkisinden kaynaklandığını iddia etti.

'BİZ BU PARALARI DERNEĞE DEĞİL, HALUK LEVENT'E ŞAHSEN BORÇ VERDİK'

Dekontlarda ismi geçen "AHBAP Derneği'ne borç" veya "emanet" açıklamalarının sorulması üzerine Gödeliner, 2025 senesinde derneği denetlemeye gelen müfettişler döneminde yaşananları aktardı. Parayı gönderen kişilerin denetçilere, "Biz bu paraları derneğe değil, Haluk Levent’e şahsen borç verdik" ifadelerini kullandıklarını ve açıklamaların yanlışlıkla yazıldığını beyan ettiklerini iddia etti.

DEKONTTA DEĞİŞİKLİK TALEBİ

Öte yandan ifadede Ali Barış Kaya isimli şahsın, kendisinden 17 bin dolarlık bir dekont ekran görüntüsünü 117 bin dolar olarak değiştirmesini istediği, kendisinin ise bu programın bilgisayarında olmadığını söyleyerek reddettiği ifade edildi.

AHBAP Derneği’nin ismini kullanarak hiçbir maddi veya manevi menfaat elde etmediğini söyleyen Gödeliner, hesap hareketlerinin tamamen Haluk Levent ile ilgili olduğunu belirterek, iddiasını kanıtlayacak dijital materyalleri mahkemeye sunacağını belirtti.