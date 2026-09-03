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Kaynak: AA / DHA / İHA

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Adapazarı ilçesinde bir depoda gerçekleştirilen kontrolde, son tüketim tarihi geçmiş 140 kilogram ızgaralık tavuk kanat tespit edildi.

Denetimde mevzuata aykırı olduğu belirlenen ürünlere ekipler tarafından el konuldu.

İŞLETMEYE İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI

Son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin tespit edilmesinin ardından işletme hakkında idari yaptırım uygulandı. İnsan tüketimine uygun olmadığı belirlenen tavuk etleri ise ekiplerin kontrolünde imha edilmek üzere katı atık tesisine götürüldü.

TAVUK ETLERİ İMHA EDİLDİ

Ele geçirilen 140 kilogram tavuk kanat, insan sağlığı açısından tüketime uygun olmadığı gerekçesiyle ekiplerin kontrolünde katı atık tesisinde imha edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin kent genelindeki gıda denetimlerinin devam edeceği bildirildi.