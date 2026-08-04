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Trabzonspor'un dünya futbolunun yıldız isimlerinden Mohamed Salah ile anlaşma sağlaması, spor kamuoyunun yanı sıra sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Transfer haberinin ardından çok sayıda taraftar ve tanınmış isim bordo-mavili kulüple ilgili paylaşımlar yaptı.

'ŞU TABLOYA ÇOK YAKINIZ'

Radyo programcısı, yazar ve dijital içerik üreticisi Adem Metan, Trabzonspor'un dünya basınında da geniş yer bulan şampiyonluk kutlamalarına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Metan, paylaşımına "Şu tabloya çok yakınız" notunu düşerek bordo-mavili taraftarların heyecanını artırdı.

DEMET AKALIN'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında sahne alarak binlerce bordo-mavili taraftarı coşturan ünlü sanatçı Demet Akalın da bu paylaşıma kayıtsız kalmadı.

Akalın, Adem Metan'ın paylaşımını alıntılayarak "Ben şampiyonluğa gelirim" ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Demet Akalın'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda etkileşim alırken Trabzonspor taraftarları ünlü sanatçının mesajına yoğun ilgi gösterdi.

Mohamed Salah transferinin resmiyet kazanmasına yönelik geri sayım sürerken bordo-mavili camiada yeni sezon öncesi şampiyonluk beklentisi arttı.