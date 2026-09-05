Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: ANKA

DEM Parti, 5'inci Olağan Büyük Kongresi'ni yarın Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirecek. Yasal zorunluluklar kapsamında toplanacak olan kongrede parti yönetiminde kapsamlı değişiklik beklenmiyor.

YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENMİYOR

Kongrede, isim, tüzük ya da parti programında değişiklik beklenmediği gibi eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi'nde ise sınırlı sayıda değişiklik olması öngörülüyor.

KAPSAMLI KONGRE 2027 BAHARDA

DEM Parti, 5. Olağan Kongresi'nin ardından çözüm sürecine paralel olarak kapsamlı bir değişim ve yeniden yapılanma kongresi yapmayı planlıyor.