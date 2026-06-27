Kaynak: İHA

Kocaeli'de çeşitli nedenlerle trafikten men edilerek veya üzerindeki haciz/yakalama işlemleri nedeniyle yediemin otoparkına çekilen yüzlerce otomobil, kamyonet, minibüs ve motosiklet, zamanla adeta devasa bir araç mezarlığına dönüştü. Alanın büyük bölümünü kaplayan, görüntü kirliliğine yol açan ve çürümeye terk edilen bu araçlar, otopark işletmecilerini hem yer sıkıntısıyla karşı karşıya bıraktı hem de ağır bir hukuki mesuliyetin altına soktu. Cezası kendi değerini aşan araçlar yüzünden piyasada tam bir tıkanıklık yaşanıyor.

"YÜZDE 30’U 25 SENEDİR DURUYOR, ÇOCUKLARIMIZA MİRAS BIRAKMAKTAN KORKUYORUZ"

Yediemin otopark işletmecisi Şehmuz Günaytan, tesislerindeki doluluk oranının katlanılamaz boyuta ulaştığını belirterek isyan etti. Günaytan, "Şu anda bulunduğunuz yerdeki araçlar, aşağı yukarı 25 sene içerisinde kalanlar.

Yüzde 30'u 25 senedir duran araçlardır. Bu araçların genelde çoğunluğu motosiklettir. Gelen kalıyor. Bunların çözümü Milli Emlak'tadır. Milli Emlak'ın bu sıkıntıyı çözüp sattırması lazım ama bir türlü bu işi de yapmamaktadır. Araçlar burada çürüyor. Bizler bunların mesuliyetini bu kadar yıl taşıyacak mıyız? Gelseler, eski araba ya da motosikletleri varsa üçüne beşine bakmadan vereceğiz çünkü yerimiz kalmadı. Biz bunları kime miras bırakacağız? Çocuklarımıza miras bırakmaktan korkuyoruz" sözleriyle yaşadığı dehşeti anlattı.

"MOTOSİKLET 10 BİN LİRA, CEZASI 60 BİN LİRA ADAM 'KALSIN' DİYOR"

Özellikle motosikletlerdeki ceza sisteminin mülkiyet sahiplerini canından bezdirdiğini aktaran Günaytan, şu çarpıcı örnekle gözler önüne serdi: "Motosikletin fiyatı 10 bin lira oluyor ama cezası 50-60 bin lirayı buluyor.

Cezaları mecburen ödemesi gerekiyor. Ödenmediği zaman motosiklete çıkış da vermiyorlar. Adam da canından bezmiş, 'Kalsın' diyor. Biz ne yapalım bu motosikletleri? Bir yerine bir şey olsa biz sorumluyuz. Bu yakalamalı araçlar bir an evvel satılacaksa satılsın ya da araç sahibine teslim edilecekse 6 ay içerisinde teslim edilsin, yıllarca beklemesin. Sattıramıyorsa 6 ay, 1 sene sonra biz bu arabayı vatandaşa geri teslim edelim. Vatandaş kendi kapısının önünde bekletsin, bize bekletmesin. Burada bekledikçe biz para da kazanamıyoruz, araçlar çöp olarak duruyor."

"BAYRAM YOK, SEYRAN YOK BİZ BU MESULİYETİN ALTINDA EZİLİYORUZ"

Gece gündüz demeden, 24 saat boyunca ağır bir yasal sorumluluğun altında ezildiklerini ifade eden Şehmuz Günaytan, devletin duruma el koymasını isteyerek,

"Biz uğraştık; bayram yok, seyran yok, akşam yok, sabah yok. 24 saatimiz burada geçiyor. Millet bayramda gezerken biz buradayız. Acil bir durum oluyor; polis, jandarma, vergi dairesi, adliye bizi arıyor. Biz bu kadar mesuliyetin altında eziliyoruz. Yapacaksa o zaman devlet kendisi yapsın. Alsın, biz teslim edelim bu kadar aracı, biz çıkalım aradan, kendileri yapsınlar" diyerek isyan bayrağını çekti.