2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenen A Milli Futbol Takımı'nda kaptan Hakan Çalhanoğlu, turnuvanın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yayımladı.
Hakan Çalhanoğlu'ndan dikkat çeken öz eleştiri: "Biz o umutların karşılığını veremedik"
2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hem eleştirileri değerlendirdi hem de taraftarlardan özür diledi.Kaynak: Diğer
Milli futbolcu, yaşanan hayal kırıklığını dile getirirken takım kaptanı olarak sorumluluğu üstlendiğini ifade etti.
"Hayal kırıklığını anlatmaya kelimeler yetmiyor"
Açıklamasına duygusal ifadelerle başlayan Hakan Çalhanoğlu, Dünya Kupası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi.
"Bugün söyleyecek çok şey var ama hiçbir kelime yaşadığım hayal kırıklığını ve üzüntüyü anlatmaya yetmiyor. Dünya Kupası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, milletimize unutulmaz bir gurur yaşatmayı çok istiyorduk. Ne yazık ki bunu başaramadık."
"Eleştirilerin bir kısmı sonuna kadar haklıydı"
Milli takım kaptanı, kendilerine yöneltilen eleştirilerin bir bölümünü haklı bulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Biliyorum… Üzgünsünüz. Kırgınsınız. Kızgınsınız. Aldığımız eleştirilerin bir kısmı ağırdı, bir kısmı ise sonuna kadar haklıydı. Çünkü bu formayı giyen herkes bu ülkenin umutlarını omuzlarında taşır. Biz o umutların karşılığını sahada veremedik."
Taraftarlardan özür diledi
Hakan Çalhanoğlu, Dünya Kupası hayalinin sona erdiğini vurgulayarak Türk halkından özür diledi.
"Bu hayale bizimle inanan milyonlarca insanın kalbini kırdığımızı biliyoruz. Bunun için milletimizden yürekten özür diliyoruz."
"Daha güçlü döneceğiz"
Açıklamasının sonunda pes etmeyeceklerini vurgulayan deneyimli futbolcu, milli takımın yeniden ayağa kalkacağını ifade etti.
"Daha çok çalışacağız. Daha güçlü döneceğiz. Bugün yarım kalan hikâyemizi tamamlamak, bu armanın hakkını vermek ve bize inanan herkese yeniden umut olmak için sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz."