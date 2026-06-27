Bu bölgede sadece 1 akıllı telefon fiyatına ev veriyorlar: Duyan taşınmak istiyor

Myanmar’ın Mandalay bölgesinde yaşanan 7.7 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki birçok betonarme binayı yerle bir ederken, bambudan yapılan özel tasarlanmış evler hiçbir hasar almadan ayakta kaldı.
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Myanmar’ın Mandalay bölgesinde yaşanan 7.7 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki birçok betonarme binayı yerle bir ederken, bambudan yapılan özel tasarlanmış evler hiçbir hasar almadan ayakta kaldı. Bu evlerin toplam malzeme ve üretim maliyeti 1.000 ila 1.300 dolar arasında değişiyor.Kaynak: Haber Merkezi
Yangon merkezli bir mimarlık ekibinin, düşük gelirli aileler ve afetzedeler için geliştirdiği bu projede inşa edilen 26 bambu ev, depremin merkez üssünde yer alıyordu ve hepsi sarsıntıyı sorunsuz atlattı.
Evlerin en dikkat çeken özelliği ise maliyeti. Bir evin toplam malzeme ve üretim maliyeti 1.000 ila 1.300 dolar arasında değişiyor. Bu rakam, günümüzün orta-üst segment akıllı telefonlarıyla neredeyse aynı seviyede. Üstelik evler, profesyonel ekip ya da ağır inşaat makinelerine ihtiyaç duyulmadan, sadece basit el aletleriyle 7 günde kurulabiliyor.
İNŞAATI KOLAYLAŞTIRAN SİSTEM
Projenin en önemli yönü, açık kaynaklı bir montaj kılavuzuna sahip olması. Ev sahipleri ve komşular imece usulü çalışarak evi kendi başlarına ayağa kaldırabiliyor. Şu ana kadar Myanmar genelinde 79 ev tamamlandı ve 500’den fazla montaj kılavuzu yerel halka dağıtıldı. Amaç sadece ev yapmak değil; insanlara kendi güvenli evlerini kendilerinin inşa etmeyi öğretmek.
Bambu Evleri Ayakta Tutan İki Önemli Özellik
Mühendisler, bu yapıların depreme karşı bu kadar dayanıklı olmasının temelinde iki faktör olduğunu belirtiyor:
Doğal yay etkisi: Bambu hem çok hafif hem de son derece esnek bir malzeme. Deprem sırasında sert malzemeler gibi kırılmak yerine enerjiyi emip titreşimi yumuşatıyor ve sarsıntı bittikten sonra eski haline geri dönüyor.
Akıllı bağlantı sistemi: Bambu çubuklar özel demetler halinde birbirine bağlanıyor. Bu sayede deprem yükü tek bir noktada toplanmıyor, yapının her tarafına eşit şekilde dağıtılıyor.
TÜRKİYE İÇİN ALTERNATİF OLABİLİR Mİ?
Depremin ardından uzmanlar, benzer risk taşıyan ülkeler için bu modelin önemli bir ders içerdiğini vurguluyor. Özellikle Türkiye’nin deprem kuşağında yer alan bölgelerinde (Marmara, Doğu Anadolu gibi), afet sonrası uzun süren konteyner kent süreçlerine hızlı, çevre dostu ve sürdürülebilir bir alternatif olarak bambu/ahşap bazlı bu tür esnek yapılar gündeme gelebilir.
Kısacası; pahalı betonarme yapılara bağımlı kalmadan, çok daha düşük maliyetle ve kısa sürede güvenli barınma imkanı sunan bu yaklaşım, deprem riski yüksek bölgeler için yeni bir umut kapısı aralayabilir.