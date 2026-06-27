Bu bölgede sadece 1 akıllı telefon fiyatına ev veriyorlar: Duyan taşınmak istiyor

Bambu Evleri Ayakta Tutan İki Önemli Özellik

Mühendisler, bu yapıların depreme karşı bu kadar dayanıklı olmasının temelinde iki faktör olduğunu belirtiyor:

Doğal yay etkisi: Bambu hem çok hafif hem de son derece esnek bir malzeme. Deprem sırasında sert malzemeler gibi kırılmak yerine enerjiyi emip titreşimi yumuşatıyor ve sarsıntı bittikten sonra eski haline geri dönüyor.

Akıllı bağlantı sistemi: Bambu çubuklar özel demetler halinde birbirine bağlanıyor. Bu sayede deprem yükü tek bir noktada toplanmıyor, yapının her tarafına eşit şekilde dağıtılıyor.