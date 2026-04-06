İstanbul’da her geçen gün büyüyen otopark sorunu, sürücüler için önemli bir probleme dönüşmüş durumda. Trafiğe kayıtlı araç sayısının 6 milyonu aştığı мегакentte, özellikle akşam saatlerinde park yeri bulmak giderek zorlaşıyor.

Bu durum, hem trafik yoğunluğunu artırıyor hem de kent yaşamını olumsuz etkiliyor.

ARAÇ SAYISI ARTIYOR, KAPASİTE YETERSİZ KALIYOR

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, kentteki otopark sorununun uzun yıllara dayanan planlama eksiklikleri ve artan araç sayısıyla bağlantılı olduğunu belirtti.

TÜİK ve Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre araç sayısının düzenli arttığını, buna karşın otopark kapasitesinin aynı hızda gelişmediğini ifade eden Ilıcalı, özellikle eski yerleşim bölgelerinde binaların otoparksız inşa edilmesinin sokakları fiili park alanına dönüştürdüğünü söyledi.

ÇİFT SIRA PARK SORUNU BÜYÜTÜYOR

Bazı ilçelerde sürücülerin park yeri bulamaması nedeniyle çift sıra park yaptığı ya da araçlarını sokak ortasında bıraktığı görülüyor.

Ilıcalı, bu durumun trafik akışını yavaşlattığını ve dar sokaklarda acil durum araçlarının geçişini engelleyerek güvenlik riski oluşturduğunu vurguladı.

Denetimlerin artırılması ve caydırıcı yaptırımların uygulanmasının önemine dikkat çekti.

TEKNOLOJİ TABANLI SİSTEMLER ÖNE ÇIKIYOR

Otopark sorununun yalnızca yeni alanlar inşa edilerek çözülemeyeceğini belirten Ilıcalı, akıllı otopark sistemlerinin önemine işaret etti.

Sensörler, plaka tanıma teknolojileri ve mobil uygulamalarla çalışan bu sistemler, boş park alanlarını anlık olarak tespit ederek sürücüleri yönlendiriyor.

Böylece gereksiz dolaşım azalırken, yakıt tasarrufu sağlanıyor ve karbon emisyonu düşüyor.

TOPLU TAŞIMA ENTEGRASYONU ŞART

“Park et devam et” sistemlerinin metro ve metrobüs hatlarıyla entegre edilmesi gerektiğini belirten Ilıcalı, toplu taşıma yatırımlarının artırılmasının da önemli olduğunu ifade etti.

Özel araç kullanımının azaltılmasının park talebini düşüreceğini vurgulayan Ilıcalı, vatandaşların da ulaşım tercihlerini gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

BÜTÜNCÜL PLANLAMA VURGUSU

Ilıcalı, çözümün yalnızca cezai uygulamalarla sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, sokak bazlı düzenlemeler, tek yön uygulamaları ve mahalle ölçeğinde küçük otopark alanlarının oluşturulmasının da sürece katkı sağlayacağını dile getirdi.

Sorunun çözümü için akıllı sistemler, yeni kapasite üretimi, etkin denetim ve toplumsal bilinçlendirme çalışmalarının birlikte yürütülmesi gerektiğini kaydetti.