Beykoz Belediyesi tarafından kapsamlı şekilde yenilenen R. Şahin Köktürk Spor Kompleksi Yüzme Havuzu ile bölgeye kazandırılan modern otopark alanı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış, Beykoz’da spor ve yaşam kalitesini artırmak adına atılan önemli adımlardan biri olarak dikkat çekti.

YIKIK DÖKÜK TESİS MODERN HAVUZA DÖNÜŞTÜ

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, programda yaptığı konuşmada tesisin devralındığı dönemdeki kötü durumu anlattı. Gürzel, “R. Şahin Köktürk Spor Kompleksi’ni devraldığımızda ne yazık ki içimizi acıtan bir haldeydi. Teknik altyapıdan yüzme havuzunun motorlarına kadar her şeyin söküldüğü, tesisatın adeta kullanılamaz hale getirildiği bir manzara vardı. 19 Mayıs gibi anlamlı bir günde havuzumuzu yeniden hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Belediye ekipleri, havuzun mekanik sistemlerini, su filtrasyon ve arıtma ünitelerini tamamen yeniledi. Havuzun iç kaplaması, aydınlatma sistemi ve güvenlik donanımları da günün standartlarına uygun hale getirildi. Böylece hem profesyonel sporcular hem de amatör yüzme severler için güvenli ve konforlu bir ortam oluşturuldu.

Beykoz Belediyesi, spor kompleksindeki yenileme çalışmalarının yanı sıra bölgenin yıllardır kanayan yarası olan park sorununa da köklü bir çözüm getirdi. Kompleksin önünde bulunan atıl alan, kısa sürede 150 araçlık modern bir otopark haline getirildi. Yeni otopark alanı sayesinde hem spor salonuna ve havuza gelen vatandaşlar hem de sahil şeridini kullanan Beykozlular ile bölge esnafı rahat bir nefes aldı. Otopark, engelli erişimine uygun bölümleri, güvenlik kamerası sistemi ve aydınlatmasıyla standartların üzerine çıktı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından genç sporcular yenilenen havuzda ilk kulaçlarını attı. Yüzme havuzu kayıtları da resmi olarak başladı. Vatandaşlar, havuzun kısa sürede dolacağını ve özellikle yaz aylarında yoğun ilgi göreceğini belirtti.

Açılış programına Beykoz Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan ve MHP Beykoz İlçe Başkanı Mehmet Gündoğdu ile spor kulüplerinin temsilcileri, sporcular, gençler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, yenilenen tesisin Beykoz’a hayırlı olmasını diledi.



Yetkililer, yenilenen spor kompleksinin sadece yüzme havuzundan ibaret olmadığını, bölgede spor kültürünün yaygınlaşması ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı. Belediye, ilerleyen dönemde kompleks içinde ek spor salonları ve sosyal alanlar da planladığını açıkladı.