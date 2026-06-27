Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji il il uyardı: 9 ile sarı kod, 15 ilde gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji il il uyardı: 9 ile sarı kod, 15 ilde gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Haziran Cumartesi gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre 9 ile sarı kodlu alarm verilirken 15 ile saat 12.00 itibari ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geçildi.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Meteoroloji il il uyardı: 9 ile sarı kod, 15 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 1

Meteoroloji'nin raporuna göre Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve İzmir'de 60km hıza ulaşan şiddetli rüzgar sebebiyle, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'e şiddetli yağış sebebiyle sarı kodlu uyarı yapıldı.

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Meteoroloji il il uyardı: 9 ile sarı kod, 15 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kastamonu ve Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il uyardı: 9 ile sarı kod, 15 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 3

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il uyardı: 9 ile sarı kod, 15 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 4

Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji il il uyardı: 9 ile sarı kod, 15 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 5

İşte il il hava durumu:

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Meteoroloji il il uyardı: 9 ile sarı kod, 15 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 6

MARMARA
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji il il uyardı: 9 ile sarı kod, 15 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 7

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji il il uyardı: 9 ile sarı kod, 15 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 8

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji il il uyardı: 9 ile sarı kod, 15 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 9

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji il il uyardı: 9 ile sarı kod, 15 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 10

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı bulutlu

BARTIN °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il uyardı: 9 ile sarı kod, 15 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 11

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il uyardı: 9 ile sarı kod, 15 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 12

DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 24°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il uyardı: 9 ile sarı kod, 15 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 13

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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