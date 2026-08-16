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Kaynak: AA

Milli para yüzücü Defne Kurt, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda gösterdiği performansla Avrupa'nın zirvesine çıktı.

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun açıklamasına göre milli sporcu, para yüzme 100 metre serbest finalinde 59.21'lik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

AVRUPA'NIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Final yarışında sergilediği başarılı performansla kürsünün en üst basamağına çıkan Defne Kurt, Avrupa şampiyonluğunu elde ederek Türk sporuna bir başarı daha kazandırdı.

Türkiye Yüzme Federasyonu da Avrupa şampiyonu olan Defne Kurt ile antrenörü Nuriye Renin Gemicioğlu Oyeniyi'yi yayımladığı mesajla tebrik etti.

ŞAMPİYONADAKİ İKİNCİ MADALYASI

Milli sporcu, organizasyonda daha önce 50 metre serbest kategorisinde de mücadele etmiş ve 27.13'lük derecesiyle gümüş madalya kazanmıştı.

Böylece Defne Kurt, Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nı bir altın ve bir gümüş madalyayla tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Avrupa şampiyonu olan milli sporcu için sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Bak paylaşımında, "Defne Kurt Avrupa şampiyonu. Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcumuzu canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paris'te düzenlenen şampiyonada 100 metre serbestte altın madalya kazanan Defne Kurt, 50 metre serbestte elde ettiği gümüş madalyayla birlikte organizasyonu çifte madalya sevinciyle noktaladı.