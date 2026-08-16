Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Vize başvurusuna bin euro ödeyen yandı: Turlar birer birer iptal ediliyor

Vize başvurusuna bin euro ödeyen yandı: Turlar birer birer iptal ediliyor

Avrupa seyahati planlayan Türk vatandaşlarının karşılaştığı vize engelleri ve artan maliyetler seyahat acentelerini tur iptallerine zorlarken, yasa dışı vize botlarına yönelik operasyonlar ve yükselen ret oranları turizm sektöründe ciddi kayıplara neden oluyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Vize başvurusuna bin euro ödeyen yandı: Turlar birer birer iptal ediliyor - Resim: 1

Schengen bölgesine seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları, vize süreçlerinde yaşanan ciddi aksamalar nedeniyle mağduriyet yaşıyor.

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Vize başvurusuna bin euro ödeyen yandı: Turlar birer birer iptal ediliyor - Resim: 2

Randevu bulma sıkıntısı ve rekor seviyeye ulaşan ret kararları, bireysel seyahat severlerin yanı sıra turizm acentelerini de zor durumda bırakıyor.

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Vize başvurusuna bin euro ödeyen yandı: Turlar birer birer iptal ediliyor - Resim: 3

Schengen vizesi sistemindeki randevuları bot yazılımlarla kapatarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen aracı kurum ve kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

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Vize başvurusuna bin euro ödeyen yandı: Turlar birer birer iptal ediliyor - Resim: 4

Haziran ayında yedi firmaya başlatılan incelemelerin ardından gelen bu hamle, piyasadaki vize karaborsasını yeniden gündeme taşıdı.

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Vize başvurusuna bin euro ödeyen yandı: Turlar birer birer iptal ediliyor - Resim: 5

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kuk, Nefes’e yaptığı açıklamalarda beş senedir devam eden sorunun henüz kalıcı bir çözüme kavuşturulamadığını bildirdi.

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Vize başvurusuna bin euro ödeyen yandı: Turlar birer birer iptal ediliyor - Resim: 6

Asıl problemin randevuya erişim olduğunu vurgulayan Kuk, bazı aracı yapıların VIP vize vaadiyle vatandaşlardan 500 ila 1.000 euro arasında yüksek tutarlar talep ettiğini ifade etti.

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Vize başvurusuna bin euro ödeyen yandı: Turlar birer birer iptal ediliyor - Resim: 7

Aşırı talebin özellikle İtalya ve İspanya gibi ülkelerde yoğunlaştığını belirten Kuk, vize alamama ya da ret kararları sebebiyle tur programlarının iptal edildiğini söyledi.

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Vize başvurusuna bin euro ödeyen yandı: Turlar birer birer iptal ediliyor - Resim: 8

Örnek olarak 30 kişilik bir gruptan sadece 5 ila 10 kişiye vize verildiğini aktaran Kuk, acentelerin vize alabilen yolcuları farklı turlara aktarmaya çalıştığını, ancak tarih uyumsuzlukları nedeniyle yoğun iptallerin yaşandığını kaydetti.

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Vize başvurusuna bin euro ödeyen yandı: Turlar birer birer iptal ediliyor - Resim: 9

İç pazardaki yüksek tatil giderleri de vatandaşları yurt dışı seçeneklerine yönlendiriyor.

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Vize başvurusuna bin euro ödeyen yandı: Turlar birer birer iptal ediliyor - Resim: 10

Yaşanan engellere karşın yurt dışına çıkış rakamlarında rekor kırılırken seyahatler vize istemeyen ya da kolaylık sağlayan destinasyonlara kaydı.

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Vize başvurusuna bin euro ödeyen yandı: Turlar birer birer iptal ediliyor - Resim: 11

2012 yılında 5,8 milyon olan yurt dışına çıkan vatandaş sayısı 2025 yılında 11,8 milyona ulaşırken, 2026 yılının ilk altı ayında ise 6,3 milyon seviyesine çıktı.

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Vize başvurusuna bin euro ödeyen yandı: Turlar birer birer iptal ediliyor - Resim: 12

Yalnızca 2026 yılının ilk yarısında ulaşılan sayı, 2012 yılının tamamını geride bıraktı.

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Vize başvurusuna bin euro ödeyen yandı: Turlar birer birer iptal ediliyor - Resim: 13

Kuk, vize krizinin aşılması durumunda bu rakamların çok daha yüksek seviyelere çıkacağını belirtti.

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Vize başvurusuna bin euro ödeyen yandı: Turlar birer birer iptal ediliyor - Resim: 14

Avrupa Birliği Komisyonu verilerine göre Türkiye, 2025 yılında en fazla vize başvurusu gerçekleştiren ikinci ülke konumuna geldi.

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Vize başvurusuna bin euro ödeyen yandı: Turlar birer birer iptal ediliyor - Resim: 15

2016 yılında Türkiye’den Schengen ülkelerine 937 bin 487 başvuru yapılırken ret oranı yüzde 4,4 seviyesinde seyrediyordu.

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Vize başvurusuna bin euro ödeyen yandı: Turlar birer birer iptal ediliyor - Resim: 16

2025 yılında ise başvuru sayısı yüzde 35 artışla yaklaşık 1,3 milyona yükselirken ret oranı 3,3 kat artarak yüzde 14,6 seviyesine ulaştı.

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Vize başvurusuna bin euro ödeyen yandı: Turlar birer birer iptal ediliyor - Resim: 17

En yoğun başvuru Yunanistan’a yapılırken en çok ret cevabı veren ülke Almanya oldu.

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Vize başvurusuna bin euro ödeyen yandı: Turlar birer birer iptal ediliyor - Resim: 18

TÜRSAB Yetkilisi Hamit Kuk, ret oranlarındaki bu artışta Türkiye’nin göç politikalarının etkili olduğunu, sektör temsilcilerinin dahi yetersiz gerekçelerle geri çevrildiğini dile getirdi.

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