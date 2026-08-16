Yeniçağ Gazetesi
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E-Gazete
Anasayfa Gündem GSS borcu olanlar dikkat: Ödeme yapmadan önce mutlaka bunu kontrol edin

GSS borcu olanlar dikkat: Ödeme yapmadan önce mutlaka bunu kontrol edin

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), "GSS borcunuz var" mesajıyla gönderilen sahte SMS'lere karşı uyardı. Panik yaratarak sahte bağlantılara yönlendiren dolandırıcılara karşı e-Devlet uyarısı yapıldı. İşte detaylar ve korunma yolları:

Kaynak: Diğer
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GSS borcu olanlar dikkat: Ödeme yapmadan önce mutlaka bunu kontrol edin - Resim: 1

Dolandırıcılar, cep telefonlarına "GSS borcunuz var", "Ödeme yapmazsanız icra takibi başlayacak" veya "Hesaplarınız bloke edilecek" şeklinde mesajlar gönderiyor. Amaç, kişileri korkutarak hızlı ve hataya açık karar vermelerini sağlamak

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GSS borcu olanlar dikkat: Ödeme yapmadan önce mutlaka bunu kontrol edin - Resim: 2

Mesajlardaki Bağlantı Linklerine ve IBAN'lara Dikkat!

SGK adıyla atılan sahte SMS'lerde borcun ödenmesi için tıklanması gereken sahte linkler veya para yatırılması istenen IBAN numaraları paylaşılıyor. Yetkililer, bu bağlantıların kişisel ve kart bilgilerini ele geçirmek üzere tasarlandığını vurguluyor.

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GSS borcu olanlar dikkat: Ödeme yapmadan önce mutlaka bunu kontrol edin - Resim: 3

"SGK Adına Gelen Her Mesaj Gerçek Olmayabilir"

SGK vatandaşlara bilgilendirme SMS'leri atsa da, bu hizmetten yalnızca e-Devlet üzerinden numara kaydı yaptırmış kişiler yararlanabiliyor. Sisteme cep telefonunu tanımlatmamış kişilerin gelen SMS'lere ekstra şüpheyle yaklaşması gerekiyor.

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GSS borcu olanlar dikkat: Ödeme yapmadan önce mutlaka bunu kontrol edin - Resim: 4

SGK SMS'leri Ne Amaca Hizmet Ediyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi bilgilendirme mesajları ağırlıklı olarak sağlık hizmetlerinin maliyetleri veya bilgilendirme amaçlı gönderiliyor. Kurum, SMS üzerinden ödeme talebinde bulunmuyor veya yönlendirme linki üzerinden kart bilgisi istemiyor.

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GSS borcu olanlar dikkat: Ödeme yapmadan önce mutlaka bunu kontrol edin - Resim: 5

Sahte Linkler Bilgilerinizi Çalıyor

Mesajda yer alan linklere tıklayan vatandaşlar, SGK veya banka arayüzü birebir kopyalanmış sahte internet sitelerine yönlendiriliyor. Bu sitelere girilen kimlik, kredi kartı ve banka şifreleri doğrudan dolandırıcıların eline geçiyor

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GSS borcu olanlar dikkat: Ödeme yapmadan önce mutlaka bunu kontrol edin - Resim: 6

Tek Güvenli Adres: e-Devlet Kapısı

SGK adına şüpheli bir SMS alan vatandaşların mesajdaki bağlantılara tıklamak yerine doğrudan e-Devlet sistemine girerek "GSS Borç Sorgulama" hizmeti üzerinden durumlarını kontrol etmeleri öneriliyor.

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GSS borcu olanlar dikkat: Ödeme yapmadan önce mutlaka bunu kontrol edin - Resim: 7

Dolandırıcılık Tuzağına Karşı Altın Kurallar

Yetkililer; SMS ile iletilen IBAN numaralarına kesinlikle para transferi yapılmaması, gelen linklere tıklanmaması ve hiçbir şekilde kart/kimlik bilgisinin paylaşılmaması konusunda uyarıyor.

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