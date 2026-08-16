GSS borcu olanlar dikkat: Ödeme yapmadan önce mutlaka bunu kontrol edin

Mesajlardaki Bağlantı Linklerine ve IBAN'lara Dikkat!

SGK adıyla atılan sahte SMS'lerde borcun ödenmesi için tıklanması gereken sahte linkler veya para yatırılması istenen IBAN numaraları paylaşılıyor. Yetkililer, bu bağlantıların kişisel ve kart bilgilerini ele geçirmek üzere tasarlandığını vurguluyor.