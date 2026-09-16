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Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, devam eden sağlık sorunları kapsamında sekizinci kez ameliyat geçirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Hastane odasından paylaşım yapan Bilic, “Sabah bir ameliyat oluverdik dar arada” ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE OPERASYON GEÇİRMİŞTİ

Aquafilling işleminin ardından komplikasyonlar yaşadığını açıklayan Bilic, dolgunun vücuduna yayıldığını belirtmişti. Sosyal medya fenomeni, daha önce yaptığı açıklamada söz konusu madde için “Çok yasaklı bir maddeymiş. Sürekli ismi değiştirilip ülkeye sokulan ve vücuda asla enjekte edilmemesi gereken bir maddeymiş” demişti.

ENFEKSİYON NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Bilic, benzer işlemleri yaptırmayı düşünen kişileri daha önce uyarmıştı. Geçmiş dönemde yüksek ateş ve enfeksiyon şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırılan Bilic, yaşadığı süreci “Önceki ameliyattaki dikiş izimden dolgu ve enfeksiyon akıyordu” sözleriyle anlatmıştı.

AMELİYATIN NEDENİNE İLİŞKİN DETAY VERMEDİ

Son paylaşımıyla yeniden operasyon geçirdiğini duyuran Bilic, ameliyatın hangi nedenle yapıldığı konusunda herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Hastane odasından yaptığı paylaşımda yalnızca “Sabah bir ameliyat oluverdik dar arada” ifadelerine yer veren Bilic'in son operasyonuna ilişkin başka bir açıklama yapılmadı.