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Kaynak: Haber Merkezi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde bir öğretim üyesi kadrosuna gerçekleştirilen atamayla ilgili soruşturmayı yetersiz bulan Danıştay, üniversitenin "men-i muhakeme" kararını bozdu. Rektör ve yönetim kurulu üyelerinin de soruşturmaya dahil edilmesine karar verildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde öğretim üyesi kadrosuna gerçekleştirilen atamaya ilişkin dikkat çeken bir Danıştay kararı çıktı.

"MEN-İ MUHAKEME" KARARI BOZULDU

Sözcü'nün haberine göre, kadroya başvuran Turan Başkonuş'un, bilimsel çalışmalarının hukuka ve usule aykırı değerlendirilerek başvurusunun elendiği iddiasıyla yaptığı itirazı inceleyen Danıştay Birinci Dairesi, üniversite yönetiminin verdiği "men-i muhakeme" kararını bozdu.

Danıştay, soruşturmanın eksik ve usule aykırı yürütüldüğüne karar vererek yeniden yapılmasını talep etti.

REKTÖR DE SORUŞTURULACAK

Başkonuş'un başvurusu, gerekli yayın ve puan şartlarını taşımadığı belirtilerek değerlendirme dışı bırakılırken, aynı kadroya başvuran ve üniversitenin Hukuk Müşavirinin eşi olduğu belirtilen diğer adayın başvurusu kabul edilerek ataması gerçekleştirildi. Başkonuş, değerlendirme sürecinde tarafsız davranılmadığı ve diğer adayın atanmasının sağlandığını öne sürerek şikayette bulundu. Fakat üniversite tarafından yürütülen soruşturma sadece Yüksekokul Müdürü ve Akademik Değerlendirme Kurulu üyeleriyle sınırlı tutuldu.

Danıştay ise atamayı gerçekleştiren Rektör ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu üyelerinin de soruşturmaya dahil edilmesi gerektiğine karar verdi. Rektörün soruşturmayla bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle soruşturmacı ve yetkili kurulun üniversite yönetimi tarafından belirlenmesinin objektiflik açısından kabul edilemeyeceği belirtildi.

BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELENECEK

Öte yandan Danıştay iki adayın kadro şartlarını taşıyıp taşımadığının, bilimsel çalışmalarının objektif değerlendirilip değerlendirilmediğinin ve atamada usulsüzlük bulunup bulunmadığının bağımsız şekilde araştırılmasını talep etti.

Bu kapsamda Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi dışından, alanında en az doçent unvanına sahip üç öğretim üyesinden oluşacak bilirkişi heyetinin rapor hazırlamasına karar verildi.

Danıştay, üniversite rektörlüğünce oluşturulan kurulun 4 Kasım 2025 tarihli "men-i muhakeme" kararını bozarak soruşturmanın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yeniden yürütülmesine hükmetti. Yeni soruşturmadan sonra YÖK üyeleri arasından oluşturulacak üç kişilik kurul, tüm şüpheliler hakkında yeniden karar verecek.