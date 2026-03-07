Irak’taki Şii silahlı grupları bir araya getiren Irak Direniş Koordinasyon Komitesi, İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güney banliyösü Dahiye’ye yönelik saldırıları sürdürmesi durumunda bölgedeki ABD çıkarlarının hedef alınabileceğini açıkladı.

Komite, Dahiye’de sivillerin güvenliğinin tehlikeye girmesi halinde Arap ülkelerindeki ABD elçilikleri ve petrol tesislerinin “meşru hedef” haline gelebileceğini duyurdu.

IRAKLI GRUPLARDAN SERT UYARI

Açıklamada, güvenliğin bölgesel ölçekte parçalı şekilde sağlanamayacağı vurgulanarak “Belirli parçalara göre güvenlik dönemi sona erdi. Ya herkes için güvenlik ya da hiç kimse için güvenlik yok.” ifadeleri kullanıldı.

Irak Direniş Koordinasyon Komitesi; Ketaib Hizbullah, Hareket en-Nuceba, Asaib Ehlulhak ve Ketaib Seyyiduşşuheda gibi Irak’taki Şii silahlı grupları aynı çatı altında topluyor.

SALDIRILARLA EŞ ZAMANLI AÇIKLAMA

Komitenin açıklaması, İsrail’in Beyrut’un güney banliyölerine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğü bir dönemde geldi.

İsrail ordusu, Hizbullah’a ait tesisleri hedef aldığını ileri sürerken bölge için tahliye uyarıları yayımlıyor.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgesel çatışma mart ayıyla birlikte Lübnan’ı da kapsayacak şekilde genişledi.

İran’ın müttefiki Hizbullah, Kasım 2024’ten bu yana yürürlükte olan ateşkese rağmen süren saldırılar ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yönelik suikastın ardından 2 Mart’ta kuzey İsrail’de bir askeri tesise saldırı düzenledi.

Aynı gün İsrail, Beyrut’un Dahiye bölgesi ile ülkenin güney ve doğusundaki bölgelere hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda onlarca kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail yönetimi 3 Mart’ta ise kara operasyonunu genişletme kararı aldı.