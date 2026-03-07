Fenerbahçe'nin 'Futbol Akademi Genel Koordinatörlüğü' görevine Şenol Çorlu'yu getirmesi sarı lacivertli taraftarlardan tepki çekti.
Fenerbahçe'de Şenol Çorlu kararına Arda ve Merih sözleri nedeniyle tepki yağdı
Fenerbahçe'nin Futbol Akademi Genel Koordinatörlüğü görevine camianın tanınan isimlerinden Şenol Çorlu’yu getirmesinin ardından sosyal medyada sarı lacivertli taraftarlar deneyimli futbol adamının geçmişteki açıklamalarını hatırlatarak bu karara tepki gösterdi.Furkan Çelik
Fenerbahçe'de A Takım ve Akademi bünyesinde önceden de farklı rollerde görev alan kulübün eski futbolcusu Şenol Çorlu'nun geçmişteki sözleri hatırlatıldı.
Şenol Çorlu'nun daha önce katıldığı bir programda Arda Güler ve Merih Demiral ile ilgili açıklamaları sosyal medyada yeniden gündeme getirildi.
Şenol Çorlu, Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler için Fenerbahçe'de oynadığı dönemde, "Arda Güler Fenerbahçe'de sürekli oynayamaz.Bu alanı ve zamanı vermezsek kayıplar listesine girecektir" yorumunda bulunmuştu.
Çorlu ayrıca aynı programda Fenerbahçe'de neden kullanılmadığı tartışılan Merih Demiral ile ilgili şunları söylemişti:
"Merih'in başlangıcından kulüpten ayrılışına kadar bütün süreçlerde ben varım. Merih'i kendi ellerimle aldım getirdim. Galatasaray U21 ile Florya'da oynuyorduk. Pozisyon hatası yaptı 20. dakikada oyundan aldım. Daha sonra kendisine de yakıştıramadığım hareketler yapması sebebiyle kadro dışı bıraktık."
Bu sözlerin sosyal medyada yeniden gündem olmasıyla birlikte Şenol Çorlu'ya altyapıda görev verilmesine yönelik tepki yağdı.
Kulüpten Şenol Çorlu ilgili yapılan açıklamada, 1984-1992 yıllarında sarı-lacivertli ekipte forma giyen ve ikişer Süper Lig ile Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Çorlu'nun futbol akademisi genel koordinatörlüğü görevine getirildiği belirtilmişti.