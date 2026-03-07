Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Beşiktaş, yükselen formunu sürdürmeye devam ediyor.
Ali Koç Fenerbahçe'ye alamamıştı... Beşiktaş transferi bitiriyor
Süper Lig’in son dönemde form grafiği yükselen takımlarından Beşiktaş, transfer çalışmalarına şimdiden hız verdi. Siyah-beyazlı ekip, Ali Koç’un döneminde transfer edilemeyen bir isme yeniden yöneldi. İşte detaylar…Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Siyah-beyazlılar, bugün saat 20.00'de oynanacak derbi maçta evinde Galatasaray’ı konuk edecek.
Kara-kartallar, devre arasında birçok isimle yollarını ayırmıştı.
Beşiktaş, kadrodan ayrılan isimlerin ardından gerçekleştirdiği transferlerden şimdiden beklenen verimi almayı başardı.
Önümüzdeki sezonun da kadro planlamasını şimdiden yapan Beşiktaş yönetimi, CSKA Moskova forması giyen Matvey Kislyak’ı radarına aldı.
Siyah-beyazlı yetkililerin, Ali Koç döneminde Fenerbahçe'nin de ilgilendiği 20 yaşındaki yeteneği yakından takip ettiği ve bazı maçları tribünden izleyerek detaylı notlar aldığı belirtildi.
Ali Koç’un transfer edemediği genç oyuncuyu Serkan Reçber’in Beşiktaş’a kazandıracağı ifade ediliyor.
CSKA Moskova’nın 20 yaşındaki orta sahası Matvey Kislyak, geçen sezon Fenerbahçe’nin transfer ilgisiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Genç oyuncu, ilk olarak menajerinden Fenerbahçe’nin kendisiyle ilgilendiğini duyduğunu belirtmişti:
"Menajerim aradı ve Fenerbahçe’den ilgi olduğunu söyledi. Ama çok da önemsemedim. İlgi ilgidir, birçok kulüp ilgi gösterebilir."
O dönem Fenerbahçe taraftarlarının sosyal medyada gösterdiği ilgiyi fark ettiğini de belirten Kislyak, sözlerini şöyle sürdürmüştü:
"Instagram’a baktım, Türkler yazmış. ‘Bu ne?’ dedim. Sonra haberler geldi: ‘Mourinho, Kislyak’ı istiyor’ yazıyordu. Gülümsedim. Menajerim ‘Bugün Mourinho’yla konuştum, seni istedi’ diyene kadar inanmadım."
Basına yansıyan 12 milyon euroluk teklif sonrası CSKA yöneticisi Roman Babaev’in teklifi doğruladığını aktaran Kislyak, Fenerbahçe’nin Avrupa’da iyi bir kulüp olduğunu belirtti ve ilginin kendisi için motive edici olduğunu vurguladı:
"Bu hoş bir durum. Fenerbahçe iyi bir Avrupa kulübü. Bu ilgi, doğru yolda olduğumun bir göstergesi." ifadelerini kullanmıştı.
Kislyak, bu sezon CSKA Moskova formasıyla 29 maçta görev aldı ve 5 gol ile 7 asistlik performans sergiledi.
Genç yıldızın Beşiktaş’a transfer olmaya istekli olduğu öne sürüldü.