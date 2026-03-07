Ali Koç Fenerbahçe'ye alamamıştı... Beşiktaş transferi bitiriyor

Basına yansıyan 12 milyon euroluk teklif sonrası CSKA yöneticisi Roman Babaev’in teklifi doğruladığını aktaran Kislyak, Fenerbahçe’nin Avrupa’da iyi bir kulüp olduğunu belirtti ve ilginin kendisi için motive edici olduğunu vurguladı:

"Bu hoş bir durum. Fenerbahçe iyi bir Avrupa kulübü. Bu ilgi, doğru yolda olduğumun bir göstergesi." ifadelerini kullanmıştı.