Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İsrail’in Beyrut’a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, görüşmede İsrail ordusunun Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine yönelik tehditlerine dikkat çekti. Avn, Fransa’dan söz konusu bölgenin hedef alınmaması için diplomatik girişimlerde bulunmasını talep etti.

Avn ayrıca bölgede gerilimin daha da tırmanmaması için ateşkesin mümkün olan en kısa sürede sağlanması gerektiğini belirterek uluslararası toplumdan destek istedi.

DAHİYE BÖLGESİNE SALDIRI TEHDİDİ

İsrail ordusu daha önce Beyrut’un güneyinde yer alan ve yüz binlerce kişinin yaşadığı Dahiye bölgesi için tahliye çağrısı yapmış ve saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Hizbullah’ın yoğun varlık gösterdiği bölgelerden biri olarak bilinen Dahiye, son dönemde İsrail’in hava saldırılarının hedefi haline gelmişti.

LÜBNAN'DA GERİLİM TIRMANIYOR

2 Mart’ta İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada Lübnan’dan füze atıldığı tespit edildiği ve ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği duyurulmuştu.

Bunun ardından İsrail ordusu Lübnan genelinde geniş çaplı hava saldırıları başlattı. Beyrut’un da hedef alındığı saldırıların havadan ve denizden sürdüğü, kara operasyonunun ise genişletildiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 102’ye, yaralı sayısı ise 638’e yükseldi.