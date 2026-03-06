İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine düzenlediği saldırılarda Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerinin bulunduğu bir mevzinin hedef alındığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığına göre saldırı, Sur kentine bağlı Kozah beldesinde gerçekleşti. İsrail ordusunun bölgede UNIFIL bünyesinde görev yapan Gana askerlerinin bulunduğu noktaya hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.

Saldırıda Gana askerleri arasında yaralananların olduğu belirtilirken, olayla ilgili UNIFIL tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail ile Lübnan arasındaki gerilim son günlerde yeniden tırmanmış durumda. İsrail ordusu 2 Mart’ta Lübnan’dan füze atıldığını tespit ettiklerini ve ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiğini açıklamıştı.

Bu gelişmenin ardından İsrail ordusu Lübnan genelinde hava saldırıları başlatmış, başkent Beyrut da hedef alınan bölgeler arasında yer almıştı. İsrail ayrıca saldırıların ardından Lübnan’da kara operasyonlarını genişletme kararı aldığını duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı ise 2 Mart’tan bu yana İsrail’in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 217’ye, yaralı sayısının ise 798’e yükseldiğini açıklamıştı.