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Kaynak: Haber Merkezi

Bodrum'da çekimleri gerçekleştirilen dizi, yayınlanan ilk dört bölümünün toplam görüntülenmesiyle 100 milyon sınırına yaklaşarak sezonun en hızlı yükseliş yakalayan yapımları arasındaki yerini aldı.

İLK DÖRT BÖLÜMDE MİLYONLARCA İZLEYİCİYE ULAŞTI

Dizi, yayınlandığı ilk bölümle 26 milyon görüntülenme elde etti. İkinci bölüm 22 milyon, üçüncü bölüm 20 milyon, dördüncü bölüm ise 17 milyon kez izlendi. Böylece toplam izlenme sayısı 100 milyona yaklaşarak önemli bir başarıya ulaştı.

Dijital platformlardaki yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çeken Daha 17, ekran başarısını internet ortamına da taşımayı başardı.

SOSYAL MEDYADA YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Yalnızca izlenme rakamlarıyla değil, sosyal medyada oluşturduğu etkileşimle de adından söz ettiren dizi, haftalardır en çok konuşulan yapımlar arasında bulunuyor. Her yeni bölümün ardından sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandıran Daha 17, izleyicilerin yoğun ilgisi sayesinde yükselişini sürdürmeye devam ediyor.

PAZAR AKŞAMLARININ DİKKAT ÇEKEN DİZİSİ

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği Pastel Film imzalı Daha 17, sürükleyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla her pazar saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmayı sürdürüyor.