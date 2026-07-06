Kaynak: Haber Merkezi

6 Temmuz Pazar akşamı 6. bölümüyle ekranlara gelen dizide tansiyon yine yüksekti. Son bölümde Aras, kardeşinin öldüğüne dair yalan haberi yapan gazetecinin ofisine gittiğinde ortada kimsenin olmadığını fark etti.

Bunun üzerine Demir'in bilinçli şekilde kendisinden uzak durduğunu düşündü. Elde ettiği ipuçlarını değerlendiren Aras, gizemli mesajların arkasındaki kişinin Serhat olabileceğinden şüphelenmeye başladı.

Öte yandan Teoman, Serhat'ın Aras'la yaptığı görüşmenin bulunduğu telefonu ele geçirdi. Rehberde kayıtlı tek numarayı arayınca telefonda Aras'ın sesiyle karşılaşması, şüphelerini daha da artırdı. İkilinin birlikte gizli bir plan yürüttüğünü düşünen Teoman, bu gerçeğin peşine düşerken Hakan'ın öfkesiyle yüzleşmek zorunda kalacak. Ayrıca Teoman'ın Aras'la sık sık bir araya gelmesi, geçmişe dair unutulmuş olayların yeniden gün yüzüne çıkmasına neden olacak. Şebnem ise Aras'ın gerçek kimliğini öğrendiğinde eşiyle birlikte daha sert adımlar atmaya hazırlanacak.

bölümün hemen ardından yayınlanan 7. bölüm fragmanında sürpriz bir şekilde Manifest grubunun da yer alması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ancak birçok izleyici bu tercihi gereksiz buldu.

Sosyal medya platformlarında "Bu grubun neden dahil edildiğini anlayamadım", "Manifest sahneleri fragmana yakışmamış", "Tanıtım beklentimin altında kaldı" gibi yorumlar öne çıktı. Buna karşın, Manifest'in diziye dahil olmasını heyecan verici bulan ve yeni bölümü merakla beklediğini ifade eden izleyiciler de vardı.