Bahar mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Erzincan'da dağlar, mantar avcılarının akınına uğradı. Özellikle yüksek protein değeri ve eşsiz lezzetiyle bilinen, 2 bin rakımın üzerindeki dik yamaçlarda yetişen çaşır mantarı, bu yıl adeta altınla yarışıyor.

NADİR BULUNUYOR, TOPLAMASI YÜREK İSTİYOR

Keşiş Dağı ve Munzur Dağları'nın eteklerinde, doğada "damar" veya "evlek" olarak adlandırılan özel bölgelerde yetişen çaşır mantarı, çoğunlukla aynı kök üzerinde birden fazla bulunuyor. Ancak bu lezzete ulaşmak hiç de kolay değil. Vatandaşlar, mantarın bu yıl kilogram fiyatının 2 bin liraya fırlamasını, hem çok nadir bulunmasına hem de can pahasına, son derece zorlu arazi şartlarında toplanmasına bağlıyor.

"4 SAAT YÜRÜYORUZ AMA DEĞİYOR"

Mantar toplanabilecek bölgelere ulaşabilmek için sabahın ilk ışıklarıyla yola çıkan vatandaşlardan Coşkun Menek ve Kemal Arduç, dağ yollarında yaklaşık 4 saatlik zorlu bir yürüyüşün ardından mantarlara ulaşabildiklerini belirtti. Avcılar, tüm tehlikelere ve yorucu tırmanışa rağmen, bitki örtüsünün altındaki beyaz altınları gördüklerinde tüm yorgunluklarını unuttuklarını ifade ediyor.

GURME SOFRALARIN VAZGEÇİLMEZİ

Yöre halkı tarafından sadece bir yiyecek değil, aynı zamanda şifa kaynağı olarak görülen çaşır mantarı mutfaklarda da geniş bir yer tutuyor. Yoğun talep gören mantar; tereyağında kavrularak, közlenerek ya da pilav ve et yemeklerine lezzet katması için kurutularak tüketiliyor.