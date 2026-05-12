12 Mayıs 2026 Salı
Hem lezzetli hem de şifalı: Bağırsakların en iyi dostu: Kilosu 200 TL

Sivas’ın kültürüne ve mutfağına damga vuran, türkülere bile konu olmuş madımak otu, hasat sezonunun başlamasıyla birlikte yeniden pazar tezgâhlarında yerini aldı.

Cemile Kurel Derleyen: Cemile Kurel
Doğada kendiliğinden yetişen bu değerli bitki, özellikle kadınlar tarafından meralarda büyük emekle, tek tek seçilerek toplanıyor.

Toplanması oldukça zahmetli olan madımak, yabani otların arasından jilet yardımıyla özenle ayrıştırılıyor.

Bu emek yoğun sürecin ardından sofralara ulaşan madımak, hem lezzeti hem de şifalı özellikleriyle dikkat çekiyor. Pazarlarda kilogram fiyatı 200 TL’ye kadar çıkarken, özellikle gurbetçilerin gelişiyle talebin artması bekleniyor.

Sivaslı kadınlar madımak toplarken aynı zamanda türkü söyleyerek geleneksel bir kültürü de yaşatıyor.

Yumurta, kavurma, bulgurlu çorba ve mıhlama gibi birçok farklı tarifte kullanılan bu otun sindirim sistemine faydalı olduğu ve sağlıklı beslenmede önemli bir yere sahip olduğu belirtiliyor.

Kadınlar ayrıca madımağı kurutup, konserve yaparak şehir dışındaki yakınlarına da gönderiyor.

Pazar esnafı ise sezonun yeni başladığını, ilerleyen haftalarda hem üretimin hem de talebin artacağını ifade ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi
