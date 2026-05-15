Özellikle bağışıklığını güçlendirmek ve mevsimin taze lezzetlerini sofralarına taşımak isteyenler sabahın erken saatlerinde pazarlara akın ediyor. Tezgaha çıkar çıkmaz tükenen ürünler, kısa sürede baharın en çok konuşulan doğal besinleri arasına girdi.
Doğal antibiyotik: Pazarlarda kapış kapış satılıyor… Kilosu 100 TL
Baharın gelişiyle birlikte yüksek rakımlı dağların eteklerinde doğal olarak yetişen şifalı otlar yeniden pazar tezgahlarını süslemeye başladı. Tamamen kendiliğinden yetişen ve halk arasında “doğal antibiyotik” olarak bilinen bu bitkiler, kilosu 100 TL’den satılıyor.Derleyen: Cemile Kurel
Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karların erimesiyle ortaya çıkan çiriş otu, ışkın, yabani sarımsak ve dağ kekiği gibi bitkiler, zorlu coğrafyalarda tamamen doğal yöntemlerle yetişiyor.
Köylüler tarafından büyük emekle toplanan bu ürünler, şehir pazarlarında en çok aranan levsimlik ürünlerden biri haline geldi.
Uzmanlara göre vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olan bu doğal bitkiler, antibakteriyel özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini destekliyor.
Lif açısından güçlü yapısıyla sindirimi rahatlatırken, vücudun toksinlerden arınmasına da yardımcı oluyor. Kolesterolü dengelemesi ve idrar söktürücü etkisi nedeniyle özellikle bahar aylarında yoğun talep görüyor.
Pazar esnafı ise ürünlerin kolay toplanmadığını vurguluyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte dağlık alanlara çıkan köylüler, sarp yamaçlarda tek tek topladıkları bitkileri çuvallarla pazarlara taşıyor. Doğal ve ilaçsız olması, tüketicilerin ilgisini daha da artırıyor.
Mutfaklarda ise bu şifalı otlar farklı tariflerle değerlendiriliyor. Çorbalardan böreklere, yumurtalı kavurmalardan sulu yemeklere kadar pek çok tarifte kullanılan bitkiler, hem ekonomik hem de sağlıklı bir alternatif olarak öne çıkıyor. Düzenli tüketen vatandaşlar ise kendilerini daha enerjik ve zinde hissettiklerini söylüyor.