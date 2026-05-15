Doğal antibiyotik: Pazarlarda kapış kapış satılıyor… Kilosu 100 TL

Pazar esnafı ise ürünlerin kolay toplanmadığını vurguluyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte dağlık alanlara çıkan köylüler, sarp yamaçlarda tek tek topladıkları bitkileri çuvallarla pazarlara taşıyor. Doğal ve ilaçsız olması, tüketicilerin ilgisini daha da artırıyor.

Mutfaklarda ise bu şifalı otlar farklı tariflerle değerlendiriliyor. Çorbalardan böreklere, yumurtalı kavurmalardan sulu yemeklere kadar pek çok tarifte kullanılan bitkiler, hem ekonomik hem de sağlıklı bir alternatif olarak öne çıkıyor. Düzenli tüketen vatandaşlar ise kendilerini daha enerjik ve zinde hissettiklerini söylüyor.