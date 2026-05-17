Taliban'dan skandal karar: Çocuk gelinlere 'hukuki' düzenleme

20 GÜNLÜK BEBEKLER SATILIYOR

Nefes'te yer alan habere göre, derin bir ekonomik kriz ve yoksullukla boğuşan ailelerin, borçlarını ödemek ya da hayatta kalabilmek için henüz 20 günlük olan bebeklerini bile nakit para karşılığında "evlilik" adı altında sattığı belirtildi. İnsan hakları örgütlerinin raporlarına göre, bir çocuk gelinin "satış fiyatı" 500 ile 3 bin dolar arasında değişiyor. "Girls Not Brides" adlı yardım kuruluşunun verileri ise Afganistan'daki kız çocuklarının neredeyse üçte birinin 18 yaşından önce evlendirildiğini ortaya koydu.