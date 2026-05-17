Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban yönetimi, çocuk yaşta evliliğe dair yeni kurallar içeren aile hukuku düzenlemesini yürürlüğe soktu. Afgan medya kuruluşu Amu TV'nin aktardığına göre Taliban lideri Hibetullah Ahundzade tarafından onaylanan 31 maddelik düzenleme, "Eşler Arasında Ayrılık İlkeleri" başlığı altında mayıs ayı ortasında resmi gazetede yayımlandı. İnsan hakları örgütleri ve uzmanlar, düzenlemenin küçük yaştaki kız çocuklarının evlendirilmesini fiilen meşrulaştırdığını belirtti.
Taliban'dan skandal karar: Çocuk gelinlere 'hukuki' düzenleme
Afganistan'da iktidarı elinde tutan Taliban yönetimi skandal bir kararla çocuk gelinlere dair 'hukuki' düzenleme getirdi. Yeni aile hukuku düzenlemesine dair İnsan hakları savunucuları, çocuk yaşta evliliğin resmen meşrulaştırıldığı yorumunda bulundu.
20 GÜNLÜK BEBEKLER SATILIYOR
Nefes'te yer alan habere göre, derin bir ekonomik kriz ve yoksullukla boğuşan ailelerin, borçlarını ödemek ya da hayatta kalabilmek için henüz 20 günlük olan bebeklerini bile nakit para karşılığında "evlilik" adı altında sattığı belirtildi. İnsan hakları örgütlerinin raporlarına göre, bir çocuk gelinin "satış fiyatı" 500 ile 3 bin dolar arasında değişiyor. "Girls Not Brides" adlı yardım kuruluşunun verileri ise Afganistan'daki kız çocuklarının neredeyse üçte birinin 18 yaşından önce evlendirildiğini ortaya koydu.
"ERGENLİĞE GİRİNCE İPTALİNİ İSTEYEBİLİRLER"
Taliban'ın yeni kurallarına göre küçük yaştaki bir kız çocuğu yetişkin bir erkekle evlendirilirse çocuk "ergenlik çağına ulaştığında" evliliğin iptalini talep edebilecek. Ancak bu talebin kabul edilmesi Taliban mahkemesinin onayına bağlı olacak. Düzenlemede ayrıca "bakire bir kızın sessiz kalmasının" evliliğe rıza olarak yorumlanabileceği maddesi de yer aldı.
Kararname çocuk evlilikleri, kayıp kocalar, zorunlu ayrılıklar, süt kardeşliği bağları ve zina suçlamaları gibi durumlarda evliliklerin nasıl feshedileceğini de kurallara bağladı.
KARAR BABALARIN VE DEDELERİN
Düzenlemede çocuk evlilikleri üzerindeki tüm yetkiyi babalara ve dedelere verildi. Vasilerin "istismarcı, zihinsel olarak yetersiz ya da ahlakı bozuk" olması durumunda evliliklerin iptal edilebileceği ifade edildi.