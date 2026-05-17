İsrail'in katılımına tepki gösteren 5 ülkenin boykot ettiği 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nın finali, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapıldı. Viyana'daki Wiener Stadthalle'de gerçekleşen ikinci yarı finalde sahne alan Bulgaristan, Ukrayna, Norveç, Avustralya, Romanya, Malta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Arnavutluk, Danimarka ve Çekya finale geçerken, Azerbaycan, Lüksemburg, Ermenistan, İsviçre ve Letonya yarışmaya veda etti.

Yarışmanın 12 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen ilk yarı finalinde sahne alan İsrailli şarkıcı Noam Bettan, "soykırımı durdurun" sloganıyla protesto edilmişti.

İSRAİL'İ PROTESTO ETTİLER

İsrail'in temsilcisi Bettan, salonda yer alan seyirciler tarafından "soykırımı durdurun" sloganıyla protesto edilmişti. Bazı seyirciler Filistin bayrağı açarak İsrail'in soykırımına uğrayan Gazze halkıyla dayanışma mesajı vermişti.

EUROVİSİON 2026'YI KAZANAN ÜLKE BELLİ OLDU

Avrupa Yayın Birliği (EBU), Ukrayna'da başlayan savaş sebebiyle 2022 yılından beri Rusya'yı yarışmadan men etmesine rağmen benzer bir kararı İsrail için almaması sebebiyle "ikiyüzlülük" ve "çifte standart" eleştirilerinin hedefi olmuştu.

BOYKOT ÇAĞRISI

EBU, 2025 yılının Aralık ayında gerçekleşen genel kurul toplantısında İsrail’in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımını engellememişti. Bu karardan sonra birçok Avrupa ülkesinde boykot çağrıları yapılmıştı. Bunun üzerine İspanya, Slovenya, İrlanda, İzlanda ve Hollanda, Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.

ÖDÜLÜNÜ İADE EDECEK

Gelen tepkiler üzerine EBU, 70. yıl dönümü kapsamında yapılması planlanan özel "Avrupa Turnesi"ni "öngörülemeyen zorluklar" sebebiyle iptal ettiğini açıklamıştı. Öte yandan, 2024 Eurovision'un kazananı İsviçreli sanatçı Nemo, İsrail’in katılımına tepki olarak ödülünü iade edeceğini açıklarken, 1994 yılındaki yarışmanın galibi İrlandalı Charlie McGettigan da aynı yönde karar almıştı.

YARIŞMAYI BULGARİSTAN KAZANDI

16 Mayıs akşamı yapılan 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nı Bulgaristan kazandı. Bulgaristan'ı temsil eden ünlü şarkıcı Dara, 'Bangaranga' şarkısıyla 516 puanla birinci olmayı başardı.

Yarışmada ilk 5 ülke şu şekilde yer aldı:

1. Bulgaristan 516 puan

2. İsrail 343 puan

3. Romanya 296 puan

4. Avustralya 287 puan

5. İtalya 281 puan