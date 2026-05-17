Devre arası transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri, Almanya ekibi M’Gladbach forması giyen Can Armando'nun Galatasaray'a gelişi oldu.
Galatasaray'a transfer olan Can Armando Güner'den çok konuşulacak Fenerbahçe sözleri
Devre arası transfer döneminde M’Gladbach’tan Galatasaray’a gelen Can Armando Güner, yeni sezonda daha fazla süre alarak kendini kanıtlamak istediğini söyledi. Genç oyuncu, Fenerbahçe iddialarına da flaş sözlerle yanıt verdi.Derleyen: Alper Talha Şimşek
Fenerbahçe’nin de ilgilendiği genç kanat oyuncusu, transfer sürecinde yaşanan zorluklara rağmen Galatasaray’a imza atmayı başardı.
Bu sezon yeteri kadarı forma şansı bulamayan Galatasaray’ın genç yeteneği Can Armando Güner, yeni sezonda adından sıkça söz ettirmeye hazırlanıyor.
Kendini kanıtlamak için sabırsızlandığını söyleyen 18 yaşındaki futbolcu, Flash Haber’e yaptığı açıklamalarda iddialı mesajlar verdi ve Fenerbahçe ile ilgili de çok konuşulacak sözler sarf etti.
“YENİ SEZONDA HERKES NASIL BİR FUTBOLCU OLDUĞUMU GÖRECEK”
Olabildiğince fazla süre almak istediğini belirten Güner, “Yeni sezon benim için bir başlangıç olacak. Yeni sezonda Can Armando Güner’in nasıl bir futbolcu olduğunu herkese göstermek istiyorum” dedi.
Genç oyuncu, kendisine verilen ismin bir baskı oluşturmadığını ifade ederek, “Dünyanın önemli bir futbol figürü. Bu ismi bana hem babam hem de Arjantinli anneannem verdi” diye konuştu.
"FENERBAHÇE KONUSUYLA HİÇ İLGİLENMEDİM"
"Fenerbahçe'nin ilgisi olduğunu biliyorum. Galatasaray benim için bir seçenek değildi, tek seçimdi. Ben hiç Fenerbahçe konusuyla ilgilenmedim. Merak da etmedim ilgilerini. Tek seçimin Galatasaray'dı. Tek isteğim Galatasaray'dı."
“HEDEFİM DÜNYANIN EN İYİSİ OLMAK”
Hedeflerinin her zaman büyük olduğunu vurgulayan genç futbolcu, “Hiç küçük hedeflerin peşinden koşmam. Dünyanın en iyi futbolcusu olmak istiyorum. Bunun için her gün çok çalışıyorum” dedi.