Kaynak: Haber Merkezi

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in, Kamuoyunda "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan ve TBMM gündemine gelmesi beklenen 15 maddelik yasa tasarısına ilişkin açıklamaları siyasette tartışmaları beraberinde getirdi.

Bakan Gürlek’in, düzenlemenin genel af içermediğini fakat PKK mensuplarına yönelik maddeler barındırdığını belirtmesinden sonra muhalefetten çok sert bir tepki geldi.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, 13 Temmuz’dan bu yana Kızılay Güvenpark’ta oturma eylemi yapan gazilere destek vererek “Teröriste ‘paket’ hazırlayanlar, Meclis kapanmadan önce bu vatanın öz evlatlarının taleplerini neden öncelemiyor?” dedi.

'TERÖRİSTE PAKET HAZIRLAYANLAR, GÜVENPARK'TAKİ ER ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERİN TALEPLERİNİ NEDEN ÖNCELEMİYOR?'

İYİ Partili Ayyüce Türkeş Taş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“Türk milletinin dertleri derya olmuşken; yasamayı teröristleri aklama çabasına kilitlediler.

Peki ya Gazilerimiz? 13 Temmuz’dan beri Güvenpark’ta sadece insanca yaşamak ve vatan uğruna kaybettikleri sağlıkları ile ilgili problemlerini zahmetsizce halletmek için direnen Gazilerimizin hatırını sordunuz mu?

Teröriste "paket" hazırlayanlar, Meclis kapanmadan önce bu vatanın öz evlatlarının taleplerini neden öncelemiyor?

Canını budaktan esirgemeyen Gazilerimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Haklarını alana kadar yanlarındayız!”

NE OLMUŞTU?

Er ve erbaş şehit yakınları ile gaziler, özlük haklarındaki eşitsizliklerin giderilmesi talebiyle Ankara Güvenpark’ta başlattıkları eylemi büyük bir kararlılıkla devam ettiriyor. Eylemciler; rütbeli askerler (subay ve astsubay) ile er ve erbaşlar arasında var olan maaş, tazminat, istihdam ve sosyal hak farklarının kapatılmasını, yasal düzenlemelerle er/erbaş şehit yakınları ile gazilerine yönelik ayrımcılığa son verilmesini talep ediyor.