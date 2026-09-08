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İstanbul Maslak’ta Cumhurbaşkanlığı forsu ve “resmi araç” ibareli kart bulunan çakarlı bir aracın karıştığı

maddi hasarlı kaza savcılığa taşındı. Şikâyetçi, aracı kullanan kişinin olay yerinden uzaklaştırıldığını iddia etti. Dosyadaki olay yeri tutanağında ise sürücünün adının yer almaması dikkat çekti. Şikâyetçinin savcılık ifadesinde alkol kontrolünün yapılmadığı, tehdit edildiği ve karakolda darp edildiği yönünde de iddialar yer aldı.

'ŞOFÖRÜ KAÇIRDILAR'

Sözcü'de yer alan habere göre, İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Maslak’ta, 5 Eylül gecesi saat 00.15 sıralarında iki aracın karıştığı maddi hasarlı bir trafik kazası yaşandı. Şikâyetçinin savcılık ifadesine göre, seyir halindeyken çakarlı bir araç hızla gelerek otomobiline çarptı. Kaza sonrasında çekilen görüntülerde şikâyetçi, karşı araçta Cumhurbaşkanlığı forsu bulunduğunu ve aracın çakarlı olduğunu söylerken, “Şoförü kaçırdılar”

diyerek olaya müdahale edenlere tepki gösterdi. Şikâyetçi ayrıca trafik polislerinin yaklaşık yarım saat boyunca olay yerine gelmediğini öne sürdü.

'ARAÇTA 3 KİŞİ VARDI'

Şikâyetçinin anlatımına göre kazaya karışan çakarlı araçta toplam üç kişi bulunuyordu. İddiaya göre, aracı kullanan kişi kazanın ardından araçtan indi ve daha sonra sivil giyimli kişiler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

Şikâyet dilekçesinde, bu kişilerin sivil polis olduğu ileri sürüldü. Şikâyetçi, araçtan daha sonra başka bir kişinin inerek kendisinin sürücü olduğunu söylediğini, ancak direksiyonda o kişinin bulunmadığını savundu.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Kaza sonrasında çekilen görüntülerde aracın ön bölümünde Cumhurbaşkanlığı forsu ve “resmi araç” ibareli bir kart bulunduğu görüldü. Şikâyetçi de savcılık ifadesinde bu ayrıntıyı anlattı. Ancak aracın gerçekten Cumhurbaşkanlığına tahsisli olup olmadığı, kartın hangi kuruma veya kişiye ait olduğu ya da usulüne uygun kullanılıp kullanılmadığı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

Şikâyetçi, araçtan inen kişilerin yoğun şekilde alkol koktuğunu söyledi. Savcılık ifadesinde, polislerden bu kişilere alkol kontrolü yapılmasını istediğini ancak talebinin karşılanmadığını öne sürdü. Kaza anından hemen sonra çektiği videolarda da "Hepsi alkollü" ifadelerini kullandı.