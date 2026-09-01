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Çakar lamba ve siren kullanımı yalnızca kanunla belirlenen, geçiş üstünlüğüne sahip olan ve İçişleri Bakanlığı mevzuatında yer alan resmi araçlara serbest... Kime, neden ve kaç araç için verildiği incelenmeyen trafiğin her anı hiçbir kurala riayet etmeden trafikte ilerleyen çakarlı araçlar isyan ettirmeye devam ediyor.

Milliyet yazarı Eren Aka, son dönemde gündeme gelen bazı olaylarda çakarlı araçların kullanımına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Aka, çakarların yalnızca trafik kurallarının ihlali açısından ele alınmaması gerektiğini belirtti.

Aka, “Son dönemde hangi dosyaya baksak aynı ışık yanıp sönüyor! Firariyi taşıyor, tetikçiye kaçış yolu açıyor, para çantasına eskortluk ediyor, dolandırıcıya devlet görevlisi görüntüsü veriyor” ifadelerini kullandı.

Çakar meselesinin trafik magandalığından ibaret olmadığını belirten Aka, “Çakar bazılarına dokunulmazlık görüntüsü sağlıyor” dedi.

FİNLANDİYA PLAKALI ARAÇ ÖRNEĞİNİ ANLATTI

Aka, 30 Ocak 2023 tarihinde “Yabancı araçta Türk çakarı” başlıklı yazısı için Trafik Şube ekiplerinin çakarlı araç denetimini sahada izlediğini aktardı.

Denetim sırasında Finlandiya plakalı bir aracın sürücüsünün, aracın kendisine ait olduğunu ancak bir bürokratın kullanımında bulunduğunu söylediğini belirten Aka, araca emniyet şeridi cezası kesildiğini ve aracın daha sonra bölgeden ayrıldığını ifade etti.

Aka, “O bürokrat kimdi? Bu beyan araştırıldı mı? Bilmiyorum” diyerek olayla ilgili soru işaretlerine dikkat çekti.

ÇAKAR İZİNLERİ YENİDEN İNCELENSİN ÇAĞRISI

Mehmet Akif Ersoy davası ve İBB dosyalarındaki tanık iddialarına, Sinan Ateş bağlantısına ve Hilmi Tuna Kuriş’in yurt dışına kaçırılması girişimiyle ilgili soruşturma dosyasındaki araç iddiasına da değinen Aka, çakar izinlerinin kapsamlı biçimde incelenmesi gerektiğini söyledi.

Aka, İçişleri Bakanlığı’na yaptığı çağrıda ambulans, itfaiye ve görevdeki kolluk araçları dışındaki çakar izinlerinin baştan sona ele alınmasını istedi.

Kime, neden ve kaç araç için izin verildiğinin incelenmesi gerektiğini belirten Aka, gerekçesi kalmayan veya amacı dışında kullanılan izinlerin iptal edilmesi gerektiğini savundu.

Aka ayrıca yalnızca sürücünün değil, izni kullandıran ve göz yumanların da ağır yaptırımlarla karşılaşması gerektiğini belirterek, “Çünkü ihlal edilen sadece trafik kuralı değil, devletin itibarıdır” dedi.

DENİZDE YEŞİL DÖNÜŞÜM ADIMI

Aka'nın yazısında deniz ulaşımındaki çevreci dönüşüm de gündeme geldi. İDO Yalova Hızlı Feribot İskelesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü denetimleri tamamlayarak Yeşil Liman Sertifikası aldı.

İDO Yenikapı İskelesi'nde düzenlenen törende Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan yeşil dönüşümün denizciliğin geleceği açısından önemini vurgularken, İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan sertifikanın yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu ifade etti.

Yalova İskelesi'nde yağmur suyunun kullanma suyuna dönüştürülmesi, deniz yüzeyindeki atıkların temizlenmesi, elektrikli araç şarj alanlarının kurulması ve enerji verimliliğine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Gemilerin yanaşırken sahilden elektrikle beslenmesi de uygulamalar arasında yer aldı.

İSTANBUL'DA OKUL GEÇİTLERİ YENİLENİYOR

Aka'nın yazısında İstanbul'daki okul çevrelerinde yürütülen yaya güvenliği çalışmaları da yer aldı.

27 Ağustos 2026 tarihli verilere göre yılbaşından bu yana 426 okul geçidindeki çalışma tamamlandı. Bunun yanında 244 “Önce Yaya” uygulaması ile 31 okul oyun alanındaki işaretlemeler yenilendi.

İstanbul'da Anadolu Yakası'nda 1.874, Avrupa Yakası'nda 1.983 olmak üzere toplam 3.857 okul geçidi bulunuyor. İBB ekipleri, okullar açılmadan önce geçitleri kontrol ederek silinen çizgileri yeniden boyuyor ve uyarıları daha görünür hale getiriyor.

İSTANBUL YOLLARINA 550 YENİ ARAÇ GELİYOR

İstanbul ulaşımında ise İETT filosuna yapılacak yeni yatırım dikkat çekiyor. 15 milyar liralık yatırımla 400 otobüs, 100 çift körüklü metrobüs ve 50 elektrikli otobüs olmak üzere toplam 550 yerli üretim araç filoya katılacak.

Elektrikli otobüslerin tarihî yarımadada hizmet vermesi planlanırken, ilk araçların Ekim 2026'dan itibaren İstanbul yollarında olması bekleniyor.

Her gün yaklaşık 67 bin sefer gerçekleştiren ve 5 milyon yolculuğa hizmet veren İETT'nin yeni araçlarında dijital ayna, sürücü yorgunluk uyarısı, kör nokta sistemi ve 360 derece kamera gibi güvenlik teknolojileri bulunacak. Yolcular için bilgilendirme ekranları ve hızlı şarj noktaları da araçlarda yer alacak.