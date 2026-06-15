Kaynak: Haber Merkezi

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şunlar oldu:

Bakanlıklarımızın kıymetli mensupları, sivil havacılığın değerli mensupları, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Açılış törenimizde sizlerle beraberiz. Sizlerin vasıtası ile 25 ilçemizdeki kardeşlerimin her birine selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Az sonra açılışını gerçekleştireceğimiz yatırımların ülkemiz, milletimiz ve havacılık sektörü için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu yatırımlarda payı olan bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, firmalarımızı, projeye katkı veren herkesi tebrik ediyorum. İsçilerimize, mimarlarımıza, bu eserlerde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.

2026 senesi her alanda zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olarak devam ediyor. Bu önemli senenin hakkını vermek için canla başla çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılına giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmiyoruz.

Sadece ev sahipliği yapacağı uluslararası etkinliklerde değil Türkiye'nin vasfı yabancı heyet ziyaretlerinde de görülüyor. Türkiye'nin küresel ziyaretteki ağırlığı arttıkça Ankara'ya ziyarete gelen yabancı heyetlerin sirkülasyonu da artıyor. 66 ülkenin kalbindeki Türkiye artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır. Ankara'nın giderek artan nüfus ve gelişen sanayisini ekleyince her türlü yatırımın değeri anlaşılmaktadır.

20 sene önce yıllık 3 milyon yolcuya hizmet veren Esenboğa Havalimanı bugün yıllık 15 milyon yolcuya hizmet veriyor. Ankara Havalimanı'nın hizmete girmesi ile hem havayolu hem kara yolu trafiğinde rahatlama olacak. Ankara Havalimanı ile başkentimize yeni proje kazandırmakla kalmadık havacılık tarihimize derin izler bırakacak eseri ihya ettik. Uzun yıllar askeri havacılığın merkezi olan havalimanı yeniden ayağa kalkmış oldu. 2 etap halindeki bu proje 8 ayda başarı ile tamamlandı. 2450 metreden 3 bin metreden pist uzunluğunu 42 bin metreden 60 bin metreye uzattık.

Tüm bu çalışmalar ile Ankara Havalimanı geniş gövdeli uçaklara ve resmi uçuşlara hazır hale getirdik. Bugün hizmete verdiğimiz diğer yatırımlar başkent havacılık köprüsü ve bağlantı yollarıdır. Havacılık köprüsü YHT hattı üzerine inşa edilmiştir. Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle inşa edilmiştir. NATO zirvesine katılanların katılımını doğrudan sağlayacağız. 230 gün gibi rekor bir sürede tamamlanan bu projede emeği geçenleri tebrik ediyorum. Önüne gelen eseri çamur atmayı, her eseri kötülemeyi maharet sananlara şunu söylüyorum; 23 yıl Türkiye için çalıştık, sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri vatandaşımızın hizmetine sunduk. Kendimizi değil şehirlerimizin geleceğini düşündük. Bundan sonra da Türkiye için çalışmaya ve yatırımlarımıza devam edeceğiz. Unutmayın, hizmet eden izzet bulur anlayışı ile kimseyi ayırmadan 86 milyon vatandaşın hizmetkarı olmayı sürdüreceğiz.

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