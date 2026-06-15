Ankara Havalimanı için Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü ile Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen çalışmalar tamamlandı.
Ankara Havalimanı bugün açılıyor: Açılışı Erdoğan yapacak
Modernizasyon çalışmalarının tamamlandığı Etimesgut Havalimanı, bugün "Ankara Havalimanı" ismiyle hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet vermek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.Kaynak: AA / DHA / İHA
AÇILIŞI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPACAK
Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları'nın Açılış Töreni bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla saat 13.00'te gerçekleştirilecek. "ANK" koduyla hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet verecek olan havalimanının açılışını Cumhurbaşkanı yapacak. Havalimanının gelecek ay gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nde de yoğun olarak kullanılması planlanıyor.
Ankara’nın havacılık altyapısını güçlendirecek Ankara Havalimanı, geniş gövdeli uçakların inebileceği ve küresel liderlerin ağırlanabileceği uluslararası bir havacılık merkezine dönüştürüldü.
8 AYDA TAMAMLANDI
Havalimanının modernizasyon süreci, yüksek koordinasyonla 8 ayda tamamlandı. Proje kapsamında havalimanının pistinden apronuna, bağlantı yollarından teknolojik altyapısına kadar tüm birimleri uluslararası standartlara uygun hale getirildi.
PİST UZUNLUĞU GENİŞLETİLDİ
Daha önce 2 bin 450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde olan pist, 3 bin metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe çıkarıldı. Geniş gövdeli uçakların emniyetli şekilde iniş ve kalkış yapabileceği bir altyapı oluşturuldu. Pist başlarına inşa edilen toplam 15 bin metrekarelik iki dönüş cebi ve 160 bin metrekarelik yeni apron alanı sayesinde, yaklaşık 44 uçağın eş zamanlı park edebileceği kapasiteye ulaşıldı.
PİST EMNİYET ALANI
Pist güvenliğini artırmak amacıyla Pist Sonu Emniyet Alanı (RESA) oluşturulurken, havalimanındaki mevcut taksi yolları tamamen yenilendi ve yeni bağlantı taksi yolları inşa edildi. Aydınlatma sistemleri, yaklaşma ışıkları ve yönlendirme ekipmanları uluslararası havacılık standartlarına göre modernize edildi; tüm mekanik, elektrik ve drenaj altyapısı baştan sona yenilendi. 4 bin 800 metrekare kapalı alana sahip Devlet Konukevi ile 310 araçlık açık otopark hizmete hazır hale getirildi.
Proje kapsamında havalimanı ile Ay Yıldız Yerleşkesi arasında doğrudan ulaşım sağlayacak 12,5 kilometrelik yeni bağlantı yolu da inşa edildi. Yolun 3 kilometrelik bölümünde köprü ve altgeçit yapıları hayata geçirildi. Söz konusu köprü, 140 metre uzunluğunda, tek pilonlu gergin eğik askılı ve ekstradoz tasarımıyla dikkat çekiyor. Ankara Bulvarı üzerinde inşa edilen 40 metrelik geçit ile de güzergah boyunca kesintisiz trafik akışı hedefleniyor.
Ankara Havalimanı’nın hizmete alınmasıyla birlikte, başkentin hava trafiğinin daha dengeli yönetilmesi, uluslararası organizasyonlar ve yoğun protokol programları sırasında oluşabilecek yükün Esenboğa Havalimanı'ndan alınması ve şehir içi kara trafiğinin rahatlatılması amaçlanıyor.