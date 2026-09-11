Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de "Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Kalbi bu ülke için, bu aziz millet için çarpan yorulmaz. Onun için durmuyoruz, duraksamıyoruz, rehavete kapılmıyoruz" dedi.

'MUHALEFETİN NE YAPTIĞIYLA İLGİLENMİYORUZ'

Muhalefete ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Başkalarının gündemleri farklı olabilir. Başkaları milletimizin dertleriyle dertlenmeyebilir. Başkaları sabah akşam birbirleriyle kavga edebilir, tartışabilir, didişebilir; ama bizim böyle bir lüksümüz asla olamaz. Onun için muhalefetin ne dediğiyle ne yaptığıyla biz ilgilenmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi,

"Değerli kardeşlerim, şunun altını bir kez daha çizmekte fayda görüyorum. Başkalarının gündemleri farklı olabilir. Başkaları milletimizin dertleriyle dertlenmeyebilir. Başkaları milletimizin taleplerine, beklentilerine kulak tıkayabilir. Başkaları sabah akşam birbirleriyle kavga edebilir, tartışabilir, didişebilir; ama bizim böyle bir lüksümüz asla olamaz. Çünkü biz sizlerin emanetini, sizlerin mesuliyetini taşıyoruz. Biz yüzünü ülkemize dönmüş milyonların umudunu taşıyoruz. Biz sadece 86 milyona değil, gelecek nesillere karşı da sorumluyuz.

'ARALARINDAKİ KAVGANIN TARAFI ASLA DEĞİLİZ'

Onun için muhalefetin ne dediğiyle ne yaptığıyla biz ilgilenmiyoruz. Ne onların aralarındaki kavganın ne de sataşmanın tarafı asla değiliz. O şunu demiş, bu şöyle yapmış, eski dostlar düşman, eski çamlar bardak olmuş... Bunların hiçbiri bizim umurumuzda bile değil.

Bu kardeşinizin gündeminde sadece hizmet var. Eser hizmeti siyaseti var. Rize'yle birlikte 81 vilayetimize yeni yatırımlar kazandırmak var. Bu kardeşinizin gündeminde Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibarı görmesini sağlamak var. Bu kardeşinizin gündeminde ülkemizi etrafındaki ateş çemberinden, krizlerden ve çatışmalardan korumak var. Yani sizin emanetinize hakkıyla sahip çıkmak var.

'BU MAKAMA BİZİ HİZMETKARLIK ETMEMİZ İÇİN GETİRDİNİZ'

Siz bizi bu makamlara patronluk taslamak için değil, sizlere hizmetkârlık etmemiz için getirdiniz. Biz de sadece vazifemizi yapıyor, görevimizi yapıyor; aşkla sizlere hizmet ediyoruz. Bu can bu tende olduğu müddetçe Cenab-ı Allah'ın izniyle durmadan, duraksamadan, yorulmadan sizin için koşturmaya devam edeceğiz.

Rabbim yâr ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle açılışını yaptığımız eserlerin ve temellerini attığımız yatırımların Rize'miz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerde emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla."