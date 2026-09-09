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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi görüşmenin içeriğine ilişkin bilgilendirme yaptı.

METRO YATIRIMLARI MASAYA YATIRILDI

ABB'nin açıklamasına göre görüşmede, başta Ankara'nın ulaşım altyapısına katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere belediye tarafından devam ettirilen ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı.

Görüşmede ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü çalışmalar, planlanan yatırımlar ve başkentin önümüzdeki dönemdeki ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı.

YAVAŞ'TAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Mansur Yavaş, Ankara'ya yönelik yatırımlara verilen destek ve katkılar ile NATO Zirvesi'nin Ankara'da düzenlenmesi konusundaki iradesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.