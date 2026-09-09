Gazeteci İsmail Saymaz, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın yarın AK Parti'ye katılacağını duyurdu.
31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP'den Foça Belediye Başkanı seçilen Fıçı'nın parti değiştireceğine yönelik gelişmenin ardından sosyal medya hesabındaki hareketlilik de dikkat çekti.
CHP'LİLERİ TAKİPTEN ÇIKTI
Fıçı'nın sosyal medya hesabından çok sayıda CHP'li ismi takipten çıktığı görüldü. Belediye başkanının ayrıca paylaşımlarını yorumlara kapattığı belirtildi.
Saniye Bora Fıçı'nın yarın AK Parti'ye katılması beklenirken, parti değişikliğine ilişkin Fıçı'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.