Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin "İl Danışma Meclisi" programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi,

"Bir hususu memnuniyetle ifade etmek istiyorum; İstanbul İl Başkanlığımız, belediyelerimiz ve kadın kollarımız bayrak yarışı içinde hizmet anlayışını sürdürüyor. Üye sayımızı artırarak yola devam ediyoruz.

Kapı kapı çalışarak milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılı’nı inşaa ediyoruz. Her site bir teşkilat anlayışını İstanbul’da hayata geçirmeye başladık. AK saçlılarımızın tecrübesi ile gençlerimiz enerjisini harmanlıyoruz. Cazibe merkezi olmaya devam ediyoruz. Yeni üye seferberliği teşkilatlara yeni bir heyecan kazandır.

Üye sayısı ile açık ara Türkiye’nin birinci partisiyiz. Üye sayımız 11 milyon 710 bine ulaştı. Son 6 ayda 166 bin 612 kardeşimizi saflarımıza dahil ettik. İstanbul teşkilatımız üye seferberliğinin lokomotifi oldu, 253 bin yeni üye kazandır. İstanbul’da üye sayımız 2 milyon 198 bine geldi.

En çok üye yapan ilçelerimiz sırasıyla Beyoğlu, Ataşehir Kartal, Fatih ve Zeytinburnu oldu. Durmak yok yola devam. Yeni üyelerimize aramıza hoş geldiniz diyorum.

'AK PARTİ'NİN KAPISI HERKESE AÇIKTIR'

Yeni üyelerin kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. 39 ilçe arasında ilk 5’e giren teşkilatları ayrıca kutluyorum. Başarılarının katlanarak devam etmesini diliyorum. Şahsıma sizin gibi inanmış yol arkadaşları nasip ettiği için Allah’a şükrediyorum.

Değerli kardeşlerim; bakınız sadece üye sayısı bakımından değil toplumsal temsil açısından da en büyük gücüz. Her bir vatandaşımızı aynı muhabbetle bağrımıza basıyoruz. AK Parti bir Türkiye kitabıdır. Burada herkese bir sayfa herkesin hikayesine yer var.

25 yıl önce partiyi kurarken bu ilkeler ışığında hareket ettik ve öyle de yola devam ediyoruz. AK Parti’nin kapısı millet hizmet aşkıyla yanan herkese açıktır. Bu çatının altında Türkiye merkezli siyaset yapmak isteyen her bir insanımıza yer vardır."

"ÜLKEMİZE YAKIŞIR BİR DURUM DEĞİLDİR"

"Bizim gündemimizde Körfez ile Avrupa'yı ülkemiz üzerinden ticari olarak birbirine bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi var. Onların gündeminde ise kimin figüran, kimin proje, kimin hain olduğunu tespit etmek var. Bizim gündemimizde Terörsüz Türkiye süreci var. Onların gündeminde internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ancak muhalefetin umrunda değil. Gündemlerinde Türkiye yok.

İstanbul'un yapı stokunu güçlendirmek siyasetten öte bir milli güvenlik sorunudur. İstanbul'da 15 bin kiralık konut için kura çekimine Eylül ayında başlıyoruz. 3 sene sonra evlerin tahliye ve bakım süreçleri tamamlanacak ve bu daireler yeni ihtiyaç sahiplerine devredilecek.

Millet, ülke, dünya değişirken AK Parti ve Cumhur ittifakı kendisini sürekli yenilerken muhalefet yerinde sayması hatta geriye gitmesi ülkemize yakışır bir durum değildir. Hayatın ve siyasetin gerçeklerinden kopuk bir muhalefetin bu ülkeye hiç bir hayrı dokunmaz. Sırtını Türkiye ile hesabı olan güç odaklarına dayayan bir muhalefette Türk demokrasisine fayda getirmez. Muhalefet partilerinin de artık Türkiye standartlarına çıkmasının vakti gelmiştir. "

"ÇÖZÜMDEN YANA OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK"

Bu sorunun çözülmesi için toplumumuzda ciddi bir talep var. Halkımız bu sorunun artık kalıcı biçimde çözülmesini istiyor. Toplumun farklı kesimlerinde oluşan güçlü mutabakatın heba edilmemesi inancındayız. Cumhur İttifakı olarak çözümden yana olduğumuzu çok net gösterdik. Yasal düzenlemenin gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle sürecin ivme kazanmasını umuyoruz. Süreci istismar etmek isteyenler olacağını, engellemeye çalışanlar olacağını çok iyi biliyoruz. Onlara fırsat vermeyeceğiz.

CHP’Lİ 3 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ’YE KATILDI

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, AKP'ye katıldı. Başkanlara AKP rozetini, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.