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Kaynak: Haber Merkezi

AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Programı Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken aynı zamanda törende AK Parti’ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı.

CHP’Lİ 3 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ’YE KATILDI!

Programda CHP’li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, AK Parti’ye katıldı. Başkanlara AKP rozetini, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

E-DEVLET’TEN İSTİFA ETMİŞLER!

Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi daha önce CHP'den istifa ettiğini açıklarken Eren Ali Bingöl ve Orhan Çerkez'in e-devlet üzerinden partilerinden istifa ettikleri bildirildi.

İMAMOĞLU PAYLAŞIMLARINI HESABINDAN KALDIRMIŞTI!

Diğer taraftan, Çerkez'in sosyal medya hesabından tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaptığı paylaşımları silmedi dikkatleri çekmişti.

Eren Ali Bingöl ise cuma günü sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile İBB'yi hedef almış, gelen eleştirilerin ardından paylaşımını yorumlara kapatmıştı.