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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda gerçekleştirilen ilk sefere katıldı.

Erdoğan, hattın test süreci kapsamında hızlı trenle Babaeski'den Lüleburgaz'a yolculuk yaptı.

İLK SEFER ERDOĞAN'LA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'ndaki ilk sefer kapsamında gerçekleştirilen test sürüşünde Cumhurbaşkanı Erdoğan da trende yer aldı.

Erdoğan'ın Babaeski'den Lüleburgaz'a gerçekleştirdiği test sürüşüne ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Hattın test sürecinin bir parçası olarak yapılan yolculukla birlikte Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda ilk sefer gerçekleştirilmiş oldu.