Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda gerçekleştirilen ilk sefere katıldı.

Erdoğan, hattın test süreci kapsamında hızlı trenle Babaeski'den Lüleburgaz'a yolculuk yaptı.

İLK SEFER ERDOĞAN'LA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'ndaki ilk sefer kapsamında gerçekleştirilen test sürüşünde Cumhurbaşkanı Erdoğan da trende yer aldı.

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Erdoğan'ın Babaeski'den Lüleburgaz'a gerçekleştirdiği test sürüşüne ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Hattın test sürecinin bir parçası olarak yapılan yolculukla birlikte Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda ilk sefer gerçekleştirilmiş oldu.