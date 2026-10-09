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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Romanya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Bükreş Belediye Başkanı Ciprian Ciucu ile görüştü.

"30 YILLIK KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİSİNİ GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Yavaş, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara ile Bükreş arasındaki yaklaşık 30 yıllık kardeş şehir ilişkisini yeni iş birlikleriyle daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Mansur Yavaş, ziyaretle ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kardeş başkentimiz Bükreş'teyiz. Bükreş Belediye Başkanı Sayın Ciprian Ciucu'nun davetiyle Romanya'ya yaptığımız resmi ziyarette, iki başkent arasındaki yaklaşık 30 yıllık kardeş şehir ilişkisini yeni iş birlikleriyle güçlendirmeyi hedefliyoruz."

Yavaş, Ankara'nın uluslararası ilişkilerini geliştirmeye ve şehirlerin bilgi ile deneyimlerinden karşılıklı olarak yararlanmaya devam edeceklerini belirtti.

Yavaş ayrıca daveti ve misafirperverliği nedeniyle Bükreş Belediye Başkanı Ciprian Ciucu ile heyetine teşekkür etti.