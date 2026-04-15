Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'teki AK Parti Grubu'nda gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan satırlar şöyle:

"Dün Şanlıurfa Siverek'te bir lisede meydana gelen olaydan duyduğum üzüntüyü paylaşmak istiyorum. 1 kişi gözaltına alındı, 4 kişi görevden uzaklaştırıldı.

Saldırı tüm yönleriyle araştırılmaktadır. İhmali ve kusuru olanlardan hesap sorulacak. 9 yaralımızın tedavisi hala devam ediyor.

'SİYONİST LOBİ TESPİTİMİZ HAKLIYDI'

Oldukça yoğun günlerden geçiyoruz. 'Gün olur asra bedel' ifadesinin ete kemiğe büründüğü döneme şahitlik ediyoruz.

Savaşı kimin istediği kimlerin menfaat devşirdiği ortaya çıkmıştır. Siyonist lobi tespitimiz haklıydı.

Çatışmaların 40. gününde 15 günlük ateşkes ilan edildi. Fakat İsrail hükümetinin Lübnan'a saldırılarını devam ettirdi.

Hürmüz Boğazı'nda tekrar gerilimin yükseldiğini görüyoruz. Sıkılı yumruklarla müzakere olmaz. Söz yerine tekrar silahların konuşmasına izin verilmemelidir.

Bilhassa ateşkesten hiç hoşnut olmadığı bilinen İsrail'in süreci kundaklamasına izin verilmemelidir. Bölgemizde barış olacaksa bu siyonist rejime rağmen olacak.

Buradan Gazze kasabı Netanyahu'nun karşısında dik duruş sergileyen İspanya Başbakanı Sanchez'i canı gönülden tebrik ediyorum.

Zalime zalim, hayduta haydut, katile katil demeye devam edeceğiz. Filistinli annelerin feryadına kulak vermeye devam edeceğiz.

'HİÇBİR GÜÇ TÜRKİYE'YE PARMAK SALLAYAMAZ'

Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. Hiçbir güç Türkiye'ye ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na parmak sallayamaz.

Yumuşak başlı olmamızı, sağduyulu olmamızı uysal koyun olduğumuz şeklinde kimse yorumlamasın; kimse böyle bir vehme kapılmasın.

İran ile ABD arasındaki müzakereden tüm sıkıntılara rağmen umudumuzu kaybetmiş değiliz. Zorluklar olabilir. Ama barışın nimetlerine odaklanıldığında bunların önemli bir kısmı hal yoluna koyulacaktır. Barışın sesi olmaya, barış çalışmalarına öncülük etmeye her zaman hazırız.

'ORTAYA KOYDUKLARI MÜŞTEREK TAVIR KIYMETLİ'

Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte ülkemize ve şahsımıza yönelik hadsizlikler karşısında tepki gösteren tüm siyasetçilere teşekkür ediyorum. Farklı kulvarlarda millete hizmet mücadelesi veren siyasi partilerin, söz konusu Türkiye ve milli gururu olunca ortaya koydukları müşterek tavrı kıymetli.

Yurt dışında büyük bir atılım içinde olan Türkiye’nin maalesef bu vizyonla uyumlu bir ana muhalefet partisi bulunmuyor. Batı karşısında kompleksli muhalefet, uluslararası toplantılarda ülkemizi mahcup ederken iç politikada ise milletimizi beceriksizliğe mahkum ediyor. Küresel siyasette adeta bir şahlanış döneminde olan Türkiye, ne yazık ki içeride ana muhalefetin yönettiği belediyelerde kelimenin tam anlamıyla bir 'fetret devri' yaşıyor.

Türkiye'nin 40 yıllık terörden kurtulmasını istemeyenler süreçten rahatsızlıklarını gizleme niyeti duymuyorlar."