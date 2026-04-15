Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla bugün başka partilerden transfer ettiği 4 isme rozet takacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında vatandaşın başka partilerden seçtiği 4 belediye başkanına partisinin rozetini takacak. Bu belediyelerin 2'si CHP'li, birisi Saadet Partili ve diğeri de YRP'li…

Dün haberini yaptığımız ve Antalya İl Başkanı'nın "Haberim yok" yok dediği Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, bugün AK Parti'ye katılacak. Meclis çoğunluğu CHP'nin elinde olan Serik Belediyesi'nde, 4 Meclis üyesinin istifa edip belediye yönetiminin AK Parti'ye geçirilmesi planlanıyor.

SORUŞTURMA İDDİASI

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul hakkında soruşturma yürütüldüğü ve geçtiğimiz hafta belediye personelinin ifadesinin alındığı iddia edilmişti.

Erdoğan'ın rozet takacağı diğer 3 başkan ise şunlar:

Niğde - Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy Belde Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş (CHP), Tokat - Merkez ilçesine bağlı Çat Belde Belediye Başkanı Ali Pelit (Yeniden Refah Partisi),

Muş merkeze bağlı Yaygın Belediye Başkanı Selahattin Yalçın (Saadet Partisi)

YENİDEN REFAH'TAN İHRAÇ EDİLMİŞ

Yeniden Refah Partisi, AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Tokat'ın Çat Beldesi Belediye Başkanı Ali Pelit'in kendileriyle herhangi bir bağı olmadığını, partinin disiplin kurallarına aykırı eylemleri nedeniyle 30 Haziran 2025 tarihinde ihraç edildiğini açıkladı.

HALK SEÇİYOR, AK PARTİ ALIYOR

31 Mart yerel seçimlerinden bugüne kadar muhalefet partilerinden seçilen 66 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Kamuoyunda halkın yönetimini AK Parti'ye vermediği, muhalefeti irade olarak tescil ettiği belediyelerde, operasyon, kayyum veya transfer yoluna gidilerek belediye başkanlarının parti değiştirmesi; siyasi etik çerçevesinde ciddi eleştirileri beraberinde getiriyor.