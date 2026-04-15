2000’li yılların sonunda büyük bir yatırım bütçesiyle perakende sektörüne giren ancak mali darboğazı aşamayarak 2014 yılında iflası ilan edilen Dim Devamlı İndirim Mağazacılık A.Ş. için tasfiye sürecinin en önemli duraklarından biri olan 2. Alacaklılar Toplantısı gerçekleştirilecek.
Üç harfli Türk mağazacılık devinin iflasında yeni gelişme
35 milyon dolarlık dev yatırımdan iflas masasına geldi. Tasfiye süreci devam eden DİM Mağazacılık için 'son viraj' göründü. Alacaklıların kaderini belirleyecek olan 2. Alacaklılar Toplantısı’nın tarihi ve katılım şartları netleşti.Süleyman Çay
Şirketin iflas sürecine giden yoldaki en dikkat çekici gelişme 2013 yılında yaşanmıştı. 21 Şubat – 28 Mart 2013 tarihleri arasında, şirketin bünyesindeki 18 mağaza ŞOK Marketler tarafından devralınmıştı.
Söz konusu işlem bir "hisse devri" değil, "varlık alımı" (mağaza demirbaşları ve stoklar) şeklinde gerçekleşmişti. Bu durum, şirketin tüzel kişiliğinin ve mevcut borç yükümlülüklerinin DİM A.Ş. üzerinde kalarak iflas masasına devrolmasına neden oldu.
Bakırköy İflas Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, alacaklıların haklarını savunacağı ve tasfiyenin seyrini belirleyeceği toplantının detayları şöyle oldu:
14 Mayıs 2026 yılında saat 14:30’da Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu’nda ikinci alacaklılar toplantısı yapılacak.
Alacağı reddedilen veya itiraza uğrayan alacaklıların toplantıda oy kullanabilmeleri için, açmış oldukları "kayıt kabul davası"nın görüldüğü mahkemeden toplantıya katılım izni veren ara karar almaları ve bunu dosyaya sunmaları zorunlu olarak belirtildi.
2009 yılında 35 milyon dolarlık bir proje bütçesi ve "Dim Down" markasıyla discount (indirimli) marketçilik alanında rekabete dahil olan şirket, beklenen pazar payına ulaşamamıştı. Bakırköy 18. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 21/02/2014 tarihli kararıyla resmi iflas süreci başlamış, o tarihten bu yana alacaklıların mağduriyetinin giderilmesi için yasal prosedürler devam ediyor.
14 Mayıs'ta yapılacak bu ikinci toplantı, alacaklıların paraya çevrilen varlıklar üzerindeki paylarını ve tasfiye sürecinin nihai adımlarını belirlemesi açısından "son viraj" niteliği taşıyor.