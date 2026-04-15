Yapay zekanın hızla geliştiği 2026 yılında iş dünyası büyük bir dönüşümden geçiyor. Bankacılıktan müşteri hizmetlerine kadar pek çok alanda otomasyon etkisini artırırken, bazı meslekler yok olma riskiyle karşı karşıya kalıyor.
Yapay zekaya dirençli 3 meslek: Geleceğin “altın bilezikleri” belli oldu
Yapay zekanın birçok mesleği dönüştürdüğü yeni dönemde, bazı iş kolları öne çıkıyor. Uzmanlara göre etik karar alma, fiziksel beceri ve kriz yönetimi gerektiren meslekler, robotlara karşı en dayanıklı alanlar olacak.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Uzmanlar ise bu dönüşüm içinde tamamen ortadan kalkmayacak mesleklerin de bulunduğunu belirtiyor. Özellikle insan odaklı yetenekler gerektiren iş kolları, yapay zekaya karşı dirençli yapısıyla dikkat çekiyor.
Bu kapsamda öne çıkan ilk alan hemşirelik oluyor. Hem teknik bilgi hem de insan ilişkileri gerektiren bu meslek, yapay zekanın sınırlarını zorlayan bir yapıya sahip.
Araştırmalara göre hemşirelik, yalnızca tıbbi uygulamalardan ibaret değil. Anlık etik kararlar alma ve hastanın duygusal durumunu yönetme gibi unsurlar, insan faktörünü vazgeçilmez kılıyor.
İkinci sırada ise zanaatkârlık yer alıyor. Tesisatçılık, elektrik teknisyenliği ve benzeri meslekler, fiziksel beceri ve pratik çözüm üretme yeteneği gerektiriyor.
Robot teknolojisi gelişse de bu tür işlerde gereken esneklik ve el becerisinin taklit edilmesi oldukça zor görülüyor. Bu nedenle nitelikli işçilik gelecekte daha da değerli hale gelecek.
Üçüncü kritik alan ise kriz yönetimi olarak öne çıkıyor. Beklenmedik durumlarda hızlı karar alma ve sorumluluk üstlenme gerektiren bu alan, algoritmalar için hâlâ büyük bir sınav niteliğinde.
Uzmanlara göre yapay zeka veri analizinde güçlü olsa da, nihai karar verme ve etik sorumluluk alma süreçlerinde insan faktörü belirleyici olmaya devam edecek. Bu da bazı mesleklerin gelecekte daha da kritik hale gelmesini sağlayacak.