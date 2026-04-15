15 Nisan 2026 Çarşamba
Anasayfa Spor Arda Güler sahnede: Bayern Münih- Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçının detayları

Arda Güler sahnede: Bayern Münih- Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçının detayları

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında sahasında Real Madrid’i ağırlıyor. Gözler milli futbolcu Arda Güler’e çevrilmiş durumda. İşte karşılaşmanın detayları...

İbrahim Doğanoğlu
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

ARDA GÜLER’İN İLK 11’DE OLMASI BEKLENİYOR

Alvaro Arbeloa’nın, güçlü rakibi karşısında sürpriz bir ilk 11’le sahaya çıkması beklenmiyor. İlk maçta alınan 2-1’lik yenilginin ardından Real Madrid’de Arda Güler’in ilk 11’de yer alması beklenirken, Kylian Mbappe'nin 11'e geri dönmesi bekleniyor.

BAYERN MÜNİH - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayern Münih – Real Madrid maçı 15 Nisan 2026 Çarşamba akşamı saat 22.00’de başlayacak.

MAÇ HANGİ KANALDA VE NEREDE?

Zorlu rövanş karşılaşması Allianz Arena’da oynanacak ve Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak.

GÖZLER ARDA GÜLER'DE

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, İspanyol basınında yer alan haberlere göre Arda Güler’e dev maçta karşısında ilk 11’de forma şansı verecek.

BAYERN MÜNİH - REAL MADRID MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih : Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić; Kimmich, Pavlović; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane

Real Madrid : Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Éder Militão, Fran García; Valverde, Camavinga, Bellingham; Arda Güler, Mbappé, Vinícius Júnior

RAKİP BELLİ OLDU

Turu geçen taraf, Liverpool'u her 2 maçta da 2-0'la devirip yarı finale kalan PSG ile eşleşecek.

ARDA GÜLER SEZON RAKAMLARI

Geçtiğimiz maçta da etkili bir performans sergileyen Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 48 maça çıkarken 4 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

