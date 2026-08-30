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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor, milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNE İMZA ATTI

Törene; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük zaferin 104. yılında gerçekleştirdiği Anıtkabir ziyaretinde Anıtkabir Özel Defteri'ne, günün anlam ve önemine dair not düşerek imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, bugün millet olarak Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Millî Mücadele'nin dönüm noktalarından biri olan Büyük Zafer'de emeği geçen zatıaliniz başta olmak üzere, Büyük Millet Meclisimizin kıymetli mensuplarını ve kahraman ordumuzun neferlerini şükranla yâd ediyorum. Şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni, onlardan devraldığımız mirasın kılavuzluğunda, kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor, milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Ruhun şad olsun."