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Kaynak: Haber Merkezi

İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen “Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı” kapsamında Hakkâri’de Çukurca Tahini Ürün Analizi Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayda susam üretiminin geliştirilmesi, tahinde kalite standartlarının yükseltilmesi ve ürünün yerel ve ulusal pazarlarda daha güçlü şekilde tanıtılması başlıkları ele alındı.

ÇUKURCA'NIN YEREL DEĞERİ İÇİN ÖNEMLİ ÇALIŞMA

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Hakkâri’nin Çukurca ilçesiyle özdeşleşen önemli tarımsal ve kültürel değerlerden biri olan Çukurca tahininin geleceğe taşınmasına yönelik önemli bir adım atıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen “Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı” kapsamında düzenlenen Çukurca Tahini Ürün Analizi Çalıştayı, kurum temsilcileri ve yerel paydaşların katılımıyla tamamlandı.

Çalıştayda, Çukurca tahininin mevcut durumu değerlendirilirken, ürünün sahip olduğu potansiyelin daha etkin şekilde ortaya çıkarılması için atılabilecek adımlar kapsamlı biçimde ele alındı.

SUSAM ÜRETİMİNDEN NİHAİ ÜRÜNE KADAR TÜM SÜREÇ ELE ALINDI

Çalıştayın önemli gündem maddelerinden birini susam üretiminin geliştirilmesi oluşturdu.

Çukurca tahininin temel hammaddesi olan susamın üretiminde verimliliğin artırılması, üretim süreçlerinin geliştirilmesi ve mevcut üretim potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Üretimde verimliliğin artırılmasının, yalnızca hammadde miktarının yükseltilmesi açısından değil, aynı zamanda tahin üretiminin sürdürülebilirliği ve yerel üreticilerin ekonomik olarak desteklenmesi açısından da önem taşıdığı değerlendirildi.

KALİTE STANDARTLARININ YÜKSELTİLMESİ MASAYA YATIRILDI

Toplantıda ele alınan bir diğer önemli başlık ise Çukurca tahininde yüksek kalite standartlarının sağlanması oldu.

Ürünün geleneksel üretim değerinin korunmasıyla birlikte, modern üretim ve kalite anlayışının da sürece dahil edilmesi üzerinde duruldu.

Çukurca tahininin kendine özgü özelliklerinin korunarak daha geniş tüketici kitlelerine ulaştırılması için üretim kalitesinin sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda üretimden işleme, ambalajlamadan pazarlamaya kadar uzanan süreçlerin bütüncül şekilde değerlendirilmesinin, ürünün marka değerinin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

HEDEF: YERELDEN ULUSALA DAHA GÜÇLÜ BİR PAZAR

Çalıştayın dikkat çeken başlıklarından biri de satış ve pazarlama stratejileri oldu.

Çukurca tahininin yalnızca bölgesel ölçekte tüketilen bir ürün olmaktan çıkarılarak, daha geniş pazarlara ulaştırılması için uygulanabilecek yöntemler değerlendirildi.

Bu doğrultuda yerel ve ulusal düzeyde satış kanallarının geliştirilmesi, ürünün bilinirliğinin artırılması ve doğru pazarlama stratejileriyle daha geniş tüketici gruplarına ulaştırılması hedefleniyor.

Ürünün tanıtımının güçlendirilmesiyle birlikte Çukurca tahininin yöresel kimliğinin daha görünür hale getirilmesi ve sahip olduğu ekonomik değerin artırılması amaçlanıyor.

GELENEKSEL DEĞER EKONOMİK FIRSATA DÖNÜŞEBİLİR

Çukurca tahini, bölgenin yalnızca tarımsal üretim değerlerinden biri olarak değil, aynı zamanda yöresel kültürün önemli unsurlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Bu nedenle yürütülen çalışmaların temel hedeflerinden biri, geleneksel üretim kültürünün korunmasıyla ekonomik kalkınma hedeflerinin bir arada yürütülmesi.

Ürünün markalaşma ve pazarlama kapasitesinin geliştirilmesi, bölgede faaliyet gösteren üreticiler açısından yeni ekonomik fırsatların ortaya çıkmasına katkı sağlayabilir.

Özellikle üreticilerin desteklenmesi, ürünün katma değerinin artırılması ve pazara erişim imkânlarının genişletilmesi, yerel kalkınma açısından önem taşıyan başlıklar arasında yer alıyor.

ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİ ÖNCELİKLİ KONULAR ARASINDA

Çalıştayda ele alınan başlıkların merkezinde yerel üreticilerin güçlendirilmesi de bulunuyor.

Susam üretiminin geliştirilmesi ve tahin üretiminde kalite standartlarının yükseltilmesinin yanı sıra, üreticilerin pazarlama süreçlerinde daha güçlü bir konuma gelmelerinin sağlanması hedefleniyor.

Üretim zincirinin farklı aşamalarında sağlanacak gelişmelerin, ürünün nihai değerine ve dolayısıyla üreticinin elde edeceği ekonomik kazanca olumlu katkı sunması amaçlanıyor.

“ORTAK AKILLA ÇALIŞMAYI SÜRDÜRÜYORUZ”

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yapılan değerlendirmede, Çukurca tahininin bilinirliğinin güçlendirilmesi, üreticilerin desteklenmesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması amacıyla çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı.

Çalıştayın, kamu kurumları, yerel paydaşlar ve üreticiler arasında ortak bir değerlendirme zemini oluşturması açısından önem taşıdığı belirtildi.

Bu kapsamda Çukurca tahininin mevcut potansiyelinin ortaya çıkarılması ve ürünün geleceğe taşınması için ortak akıl ve iş birliği anlayışıyla çalışmaların devam edeceği ifade edildi.

ÇUKURCA TAHİNİ İÇİN YENİ DÖNEMİN KAPISI ARALANIYOR

“Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı” kapsamında gerçekleştirilen çalışma, Çukurca tahininin üretimden pazarlamaya kadar bütün yönleriyle ele alınmasını sağladı.

Susam üretiminde verimlilik, tahin üretiminde kalite, pazarlama ve satış kanallarının geliştirilmesi ile ürünün bilinirliğinin artırılması gibi başlıkların aynı çalışma kapsamında değerlendirilmesi, Çukurca tahininin gelecekte daha güçlü bir ekonomik değere dönüştürülmesine yönelik önemli bir çerçeve oluşturdu.

Hakkâri’nin Çukurca ilçesinin tarımsal ve kültürel mirasının önemli unsurlarından biri olan tahinin, üreticiden tüketiciye uzanan zincirde daha güçlü bir konuma taşınması hedefleniyor.

Yürütülecek çalışmalarla birlikte Çukurca tahininin yöresel kimliğinin korunması, üretimin desteklenmesi, kalite standartlarının geliştirilmesi ve daha geniş pazarlara ulaştırılması amaçlanırken; elde edilecek katma değerin bölgesel kalkınmaya katkı sağlaması bekleniyor.

Çukurca tahini için başlatılan bu süreç, geleneksel bir ürünün korunmasının ötesinde; üreticiyi, yerel ekonomiyi, kültürel mirası ve bölgesel kalkınmayı aynı zeminde buluşturan kapsamlı bir çalışma olarak öne çıkıyor.