Denizli'nin Kale ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura keçi düştü. Keçisinin çukura düştüğünü gören çoban 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.
Küçükbaş hayvanın kurtarılması için bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Kale Şubesi ekipleri olay yerine sevk edildi.
KEÇİ KURTARILDI!
Olay yerine ulaşan ekipler, güvenlik önlemlerini aldıktan sonra yürüttükleri çalışma sonucunda çukura inerek küçükbaş hayvana ulaştı. Ekiplerin titiz çalışmasıyla mahsur kaldığı yerden çıkarılan keçi, sahibine teslim edildi.