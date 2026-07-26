Kaynak: DHA

Olay, dün, Malatya'nın Battalgazi ilçesi Kernek Mahallesi Kanalboyu Caddesi'nde meydana geldi. Bir güvercinin su kanalında çırpındığı anı gören Mehmet Arslan, kanala girip kuşu kurtardı.

Sudan çıkardığı güvercini kurutup bakımını yapan Arslan, ismini de 'Boncuk' koydu. O anlar, çevredekilerin cep telefonuna kaydedildi.

Mehmet Arslan, yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

"Suyun doğal akışını çekerken güvercini gördük. Birçok kişi de gördü ama tepkisizlerdi, sadece izliyorlardı. Peşinden koşup suya atladım çıkardım. Sonra kuaförden rica ettim fön makinesiyle kurutabilir miyiz diye. Ardından güvercinin korktuğunu gördüm, aracıma koydum, kaloriferle ısıttım. Güvercini bahçeme götürüp yemini verip, bakımını yaptım. Şu an kendisi uçabiliyor ve iyi"