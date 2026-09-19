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Kaynak: AA

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında CSO Ada Ankara, “İki Devlet Bir Sahne, Kardeş Ezgiler” konserine ev sahipliği yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konser, Ziraat Bankası Ana Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

HACIBEYLİ'NİN ESERLERİ SAHNEDE

Konserde, Azerbaycan klasik müzik geleneğinin kurucusu, besteci, müzikolog ve eğitimci Üzeyir Hacıbeyli'nin eserleri seslendirildi.

Orkestrayı şef Yalçın Adıgözelov yönetirken, Hacıbeyli'nin “Köroğlu Uvertürü”, “Bozlak” ve “Sevgili Canan” gibi eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İKİ ÜLKENİN EZGİLERİ AYNI SAHNEDE

“İki Devlet Bir Sahne, Kardeş Ezgiler” adıyla gerçekleştirilen konser, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kültürel bağları müzik aracılığıyla aynı sahnede buluşturdu.

Geceye Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Barış Salcan da katıldı.